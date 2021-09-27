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Тему прав человека используют как оружие, заявил глава МИД Белоруссии
Тему прав человека используют как оружие, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 27.09.2021
Тему прав человека используют как оружие, заявил глава МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что тематика прав человека стала не просто опасной игрушкой в руках недальновидных политиков, но и... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:47
2021-09-27T18:35
мид белоруссии
в мире
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что тематика прав человека стала не просто опасной игрушкой в руках недальновидных политиков, но и реальным оружием против "непослушных стран"."Нельзя обойти вниманием еще одну тему, которая уже набила оскомину из-за спекуляций вокруг нее, - тему прав человека. Казалось бы, позитивная повестка для всех. Но сегодня правочеловеческая проблематика является не просто опасной игрушкой в руках неумелых и недальновидных политиков, она стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.По его словам, "демократия, выкроенная по лекалам коллективного Запада, насажденная невпопад в различных странах мира, никому не принесла пользы, а, наоборот, она сеет хаос и нестабильность".Макей указал, что свежим примером такой бездумной политики со стороны нескольких так называемых "цитаделей демократии" является Афганистан. "Последствия этой политики сегодня ложатся на плечи всего мирового сообщества", - подчеркнул Макей.Он добавил, что "попытки отдельных… развитых стран монополизировать авторское право на демократию, произвольно определять степень демократичности других стран и в зависимости от этого навешивать оскорбительные ярлыки на суверенные государства откровенно напоминают методы нацистов, которые также делили мир на тех, кто должен господствовать, и тех, кто должен быть рабом".
https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html
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мид белоруссии, в мире, оон, генеральная ассамблея оон, владимир макей
16:47 27.09.2021 (обновлено: 18:35 27.09.2021)
 
Тему прав человека используют как оружие, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Макей: тема прав человека стала оружием против "непослушных стран"

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что тематика прав человека стала не просто опасной игрушкой в руках недальновидных политиков, но и реальным оружием против "непослушных стран".
"Нельзя обойти вниманием еще одну тему, которая уже набила оскомину из-за спекуляций вокруг нее, - тему прав человека. Казалось бы, позитивная повестка для всех. Но сегодня правочеловеческая проблематика является не просто опасной игрушкой в руках неумелых и недальновидных политиков, она стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.
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По его словам, "демократия, выкроенная по лекалам коллективного Запада, насажденная невпопад в различных странах мира, никому не принесла пользы, а, наоборот, она сеет хаос и нестабильность".
Макей указал, что свежим примером такой бездумной политики со стороны нескольких так называемых "цитаделей демократии" является Афганистан. "Последствия этой политики сегодня ложатся на плечи всего мирового сообщества", - подчеркнул Макей.
Он добавил, что "попытки отдельных… развитых стран монополизировать авторское право на демократию, произвольно определять степень демократичности других стран и в зависимости от этого навешивать оскорбительные ярлыки на суверенные государства откровенно напоминают методы нацистов, которые также делили мир на тех, кто должен господствовать, и тех, кто должен быть рабом".
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МИД БелоруссииВ миреООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир Макей
 
 
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