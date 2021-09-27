https://ria.ru/20210927/pozhar-1751939160.html

Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области

Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области - РИА Новости, 27.09.2021

Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области

Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, где погибла женщина, возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:31

2021-09-27T09:31

2021-09-27T11:39

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, где погибла женщина, возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.Информация о ЧП в палате реанимационного отделения в больнице на улице Сеченова поступила спасателям в 02:34 понедельника. Они эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02:58 возгорание на площади 15 квадратных метров удалось ликвидировать."Предварительно, пожар мог произойти или из-за кипятильника, или зарядки телефона. В палате <…> четыре человека. Одна скончалась, остальные не пострадали", — сказал собеседник агентства.СК начал проверку.

https://ria.ru/20210922/pozhar-1751345181.html

воронежская область

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2021

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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)