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Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области
Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области - РИА Новости, 27.09.2021
Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области
Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, где погибла женщина, возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:31
2021-09-27T11:39
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, где погибла женщина, возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.Информация о ЧП в палате реанимационного отделения в больнице на улице Сеченова поступила спасателям в 02:34 понедельника. Они эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02:58 возгорание на площади 15 квадратных метров удалось ликвидировать."Предварительно, пожар мог произойти или из-за кипятильника, или зарядки телефона. В палате &lt;…&gt; четыре человека. Одна скончалась, остальные не пострадали", — сказал собеседник агентства.СК начал проверку.
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:31 27.09.2021 (обновлено: 11:39 27.09.2021)
 
Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области

Пожар в больнице в Воронежской области мог произойти из-за работающего электроприбора

© Фото : СК РФЗдание хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области, где произошел пожар
Здание хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, где погибла женщина, возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.
Информация о ЧП в палате реанимационного отделения в больнице на улице Сеченова поступила спасателям в 02:34 понедельника. Они эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02:58 возгорание на площади 15 квадратных метров удалось ликвидировать.
"Предварительно, пожар мог произойти или из-за кипятильника, или зарядки телефона. В палате <…> четыре человека. Одна скончалась, остальные не пострадали", — сказал собеседник агентства.
СК начал проверку.
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ПроисшествияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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