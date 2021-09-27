https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937032.html

СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем

СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем - РИА Новости, 27.09.2021

СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем

СК объявил о доследственной проверке по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:13

2021-09-27T09:13

2021-09-27T09:13

происшествия

лиски

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК объявил о доследственной проверке по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В результате был эвакуирован 31 человек, один пациент погиб. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров."Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины 1939 года рождения в результате произошедшего сегодня пожара в больнице в городе Лиски. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.По словам представителя управления СК РФ, погибла пожилая пациентка.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751929427.html

лиски

воронежская область

россия

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происшествия, лиски, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия