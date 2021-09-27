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СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем
СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем - РИА Новости, 27.09.2021
СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем
СК объявил о доследственной проверке по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:13
2021-09-27T09:13
происшествия
лиски
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК объявил о доследственной проверке по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В результате был эвакуирован 31 человек, один пациент погиб. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров."Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины 1939 года рождения в результате произошедшего сегодня пожара в больнице в городе Лиски. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.По словам представителя управления СК РФ, погибла пожилая пациентка.
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происшествия, лиски, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:13 27.09.2021
 
СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем

СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем, где погибла пациентка

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК объявил о доследственной проверке по факту пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В результате был эвакуирован 31 человек, один пациент погиб. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.
"Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины 1939 года рождения в результате произошедшего сегодня пожара в больнице в городе Лиски. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По словам представителя управления СК РФ, погибла пожилая пациентка.
Сотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
07:20
В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек
 
ПроисшествияЛискиВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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