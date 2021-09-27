https://ria.ru/20210927/pozhar-1751929427.html

В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек

В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек - РИА Новости, 27.09.2021

В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:20

2021-09-27T07:20

2021-09-27T07:21

происшествия

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f64d0cd36f0b26ec2a42948402bcdc4.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, один человек погиб, из горящей больницы эвакуирован 31 человек. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.

https://ria.ru/20210925/medal-1751735482.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область