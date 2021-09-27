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В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек
В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек - РИА Новости, 27.09.2021
В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:20
2021-09-27T07:20
2021-09-27T07:21
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, один человек погиб, из горящей больницы эвакуирован 31 человек. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.
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происшествия, воронежская область
07:20 27.09.2021 (обновлено: 07:21 27.09.2021)
В Воронежской области при пожаре в больнице погиб один человек
В Воронежской области при пожаре в реанимационном отделении больницы погиб один человек