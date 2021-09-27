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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210927/pozdravlenie-1752070740.html
Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником
Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником
Ядерные технологии сейчас дают принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицине, покорения космоса... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:31
2021-09-27T19:34
ядерные технологии
москва
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
арктика
день оружейника
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ядерные технологии сейчас дают принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицине, покорения космоса и освоения Арктики и Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли РФ по случаю предстоящего Дня работника атомной промышленности. Текст поздравления на торжественном вечере в Москве в понедельник зачитал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.По словам Путина, этот профессиональный праздник – дань уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров, всем тем, кто своим талантом, неустанным кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны."Сегодня ядерные технологии предоставляют принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицинской сфере, для разработки уникальных материалов, покорения космоса, дальнейшего хозяйственного освоения арктических территорий и Северного морского пути", - отметил президент."Уверен, что вы и впредь будете добиваться поставленных целей, хранить и творчески развивать наследие предшественников, всемерно наращивать кадровый, исследовательский, производственный потенциал отрасли, активно участвовать в международной кооперации, реализуя эффективные и экологичные проекты", - добавил Путин. Он пожелал работникам и ветеранам атомной отрасли успехов и всего наилучшего.День работника атомной промышленности РФ отмечается во вторник. Этот праздник с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. Дату 28 сентября для него выбрали, потому что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.Российская атомная отрасль в контуре госкорпорации "Росатом" сейчас объединяет более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. Главные приоритеты работы "Росатома" - обеспечение развития ядерного оружейного комплекса России, а также атомной энергетики. "Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах."Росатом" – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами.
https://ria.ru/20210820/likhachev-1746540518.html
https://ria.ru/20210916/buduschee-1750348037.html
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москва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, арктика, день оружейника, россия
19:31 27.09.2021 (обновлено: 19:34 27.09.2021)
 
Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с профессиональным праздником

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ядерные технологии сейчас дают принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицине, покорения космоса и освоения Арктики и Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли РФ по случаю предстоящего Дня работника атомной промышленности. Текст поздравления на торжественном вечере в Москве в понедельник зачитал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По словам Путина, этот профессиональный праздник – дань уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров, всем тем, кто своим талантом, неустанным кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 14:06Наука
Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
"Сегодня ядерные технологии предоставляют принципиально новые возможности для укрепления российской энергетики и внедрения прорывных решений в медицинской сфере, для разработки уникальных материалов, покорения космоса, дальнейшего хозяйственного освоения арктических территорий и Северного морского пути", - отметил президент.
"Уверен, что вы и впредь будете добиваться поставленных целей, хранить и творчески развивать наследие предшественников, всемерно наращивать кадровый, исследовательский, производственный потенциал отрасли, активно участвовать в международной кооперации, реализуя эффективные и экологичные проекты", - добавил Путин. Он пожелал работникам и ветеранам атомной отрасли успехов и всего наилучшего.
День работника атомной промышленности РФ отмечается во вторник. Этот праздник с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. Дату 28 сентября для него выбрали, потому что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 15:23
"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего"
Российская атомная отрасль в контуре госкорпорации "Росатом" сейчас объединяет более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тысяч человек. Главные приоритеты работы "Росатома" - обеспечение развития ядерного оружейного комплекса России, а также атомной энергетики. "Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах.
"Росатом" – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:15Наука
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Ядерные технологииМоскваВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевАрктикаДень оружейникаРоссия
 
 
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