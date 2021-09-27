https://ria.ru/20210927/pozdravlenie-1752068762.html

Путин поздравил победителей EuroSkills

Путин поздравил победителей EuroSkills - РИА Новости, 27.09.2021

Путин поздравил победителей EuroSkills

Президент России Владимир Путин поздравил победителей чемпионата профессионального мастерства EuroSkills 2021 и отметил, что они продемонстрировали отличные... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:06

2021-09-27T19:06

2021-09-27T19:06

worldskills

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победителей чемпионата профессионального мастерства EuroSkills 2021 и отметил, что они продемонстрировали отличные профессиональные навыки."Рад поздравить вас с яркой победой на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills. Вы хорошо подготовились к этим серьёзным, престижным соревнованиям и в напряжённой, конкурентной борьбе продемонстрировали отличные профессиональные навыки и умения, собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.Путин выразил уверенность в том, что такие впечатляющие достижения станут достойным примером для специалистов и действенным стимулом в деле популяризации рабочих специальностей, совершенствования профильного образования."И конечно, особые слова признательности вашим учителям, тренерам и наставникам", - добавил президент.Также Путин пожелал юным профессионалам успешной реализации намеченных целей и всего наилучшего.

https://ria.ru/20200703/1573852949.html

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общество, владимир путин, россия