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Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T04:44
2021-09-27T04:44
в мире
германия
выборы в парламент германии
хдс/хсс
педро санчес
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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов.СДПГ лидирует на выборах в бундестаг, которые состоялись в воскресенье, с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов.
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в мире, германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, педро санчес
04:44 27.09.2021
 
Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг

Премьер Испании Санчес поздравил СДПГ c результатами парламентских выборов

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : предоставлено правительством Испании
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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов.

"Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с прекрасными результатами. Испания и Германия продолжат работать вместе для более сильной Европы и за справедливое и зеленое восстановление, которые никого не оставит позади", - написал Санчес в своем Twitter.

СДПГ лидирует на выборах в бундестаг, которые состоялись в воскресенье, с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов.
Избиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
02:12
СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
 
В миреГерманияВыборы в парламент ГерманииХДС/ХССПедро Санчес
 
 
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