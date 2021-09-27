Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
Премьер Испании Санчес поздравил СДПГ c результатами парламентских выборов
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов.
"Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с прекрасными результатами. Испания и Германия продолжат работать вместе для более сильной Европы и за справедливое и зеленое восстановление, которые никого не оставит позади", - написал Санчес в своем Twitter.
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг, которые состоялись в воскресенье, с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов.