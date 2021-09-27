https://ria.ru/20210927/pozdravlenie-1751926392.html

Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг

Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг

Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T04:44

2021-09-27T04:44

2021-09-27T04:44

в мире

германия

выборы в парламент германии

хдс/хсс

педро санчес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ec1ca7dfbac3ff1117012adc470788e0.jpg

МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов.СДПГ лидирует на выборах в бундестаг, которые состоялись в воскресенье, с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.Согласно этим прогнозам, СДПГ улучшают результат по сравнению с прошлыми выборами на более чем пять процентных пунктов, ХДС/ХСС показывают исторически низкий результат, теряя восемь процентных пунктов.

https://ria.ru/20210927/otryv-1751923134.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, педро санчес