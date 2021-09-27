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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:07
2021-09-27T08:07
московская область (подмосковье)
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
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московская область (подмосковье), москва, погода, александр синенков
08:07 27.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
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Московская область (Подмосковье)МоскваПогодаАлександр Синенков
 
 
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