https://ria.ru/20210927/pogoda-1751931822.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:07

2021-09-27T08:07

2021-09-27T08:07

московская область (подмосковье)

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20210926/pokholodanie-1751915064.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, погода, александр синенков