https://ria.ru/20210927/pobeda-1751992556.html

Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.09.2021

Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:33

2021-09-27T13:33

2021-09-27T14:17

политика

единая россия

владимир путин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752002406_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_781cbc83e36e7e9c0db9ef623c070af6.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их."Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.Безусловно, он (результат выборов - прим. ред.) отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Президент добавил, что, безусловно, есть претензии, "это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно"."Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют", - сказал глава государства.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210927/putin-1751994019.html

https://ria.ru/20210926/vybory-1751874025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поздравил "Единую Россию" с убедительной победой на выборах Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. "Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече. 2021-09-27T13:33 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, владимир путин, россия, госдума рф