https://ria.ru/20210927/pobeda-1751992556.html
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:33
2021-09-27T13:33
2021-09-27T14:17
политика
единая россия
владимир путин
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752002406_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_781cbc83e36e7e9c0db9ef623c070af6.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их."Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.Безусловно, он (результат выборов - прим. ред.) отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Президент добавил, что, безусловно, есть претензии, "это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно"."Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют", - сказал глава государства.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/putin-1751994019.html
https://ria.ru/20210926/vybory-1751874025.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752002406_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4c213a06ffeec109c97216923476e9f8.jpg
Путин поздравил "Единую Россию" с убедительной победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. "Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.
2021-09-27T13:33
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, владимир путин, россия, госдума рф
13:33 27.09.2021 (обновлено: 14:17 27.09.2021)
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Путин: победа "Единой России" на выборах в Госдуму — свидетельство доверия к партии
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил "пятерку" списка "Единой России
" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их.
"Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.
По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.
Безусловно, он (результат выборов - прим. ред.) отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.
Президент добавил, что, безусловно, есть претензии, "это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно".
"Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют", - сказал глава государства.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму
прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу
, министр иностранных дел Сергей Лавров
, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова
и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева
.