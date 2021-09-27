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Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:33
2021-09-27T14:17
политика
единая россия
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их."Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.Безусловно, он (результат выборов - прим. ред.) отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Президент добавил, что, безусловно, есть претензии, "это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно"."Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют", - сказал глава государства.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/putin-1751994019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Путин поздравил "Единую Россию" с убедительной победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. "Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.
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политика, единая россия, владимир путин, россия, госдума рф
13:33 27.09.2021 (обновлено: 14:17 27.09.2021)
 
Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Путин: победа "Единой России" на выборах в Госдуму — свидетельство доверия к партии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их.
"Хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал Путин на встрече.
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Вчера, 13:37Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.
Безусловно, он (результат выборов - прим. ред.) отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.
Президент добавил, что, безусловно, есть претензии, "это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно".
"Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют", - сказал глава государства.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:08Выборы в Государственную думу
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Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
 
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