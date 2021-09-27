https://ria.ru/20210927/perepisnaseleniya-1752051695.html

Онлайн-конференция о первой цифровой переписи населения

Онлайн-конференция о первой цифровой переписи населения - РИА Новости, 27.09.2021

Онлайн-конференция о первой цифровой переписи населения

29 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная первой цифровой переписи населения.

2021-09-27T17:42

2021-09-27T17:42

2021-09-27T17:42

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ;- заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел СМЕЛОВ;- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег КАЧАНОВ;- вице-президент ПАО "Сбербанк", директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил ЧАЧИН.Модератор – руководитель пресс-службы, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Игорь ВАГАН.Что из себя представляет электронный переписной лист? Как заполнить его онлайн и получить подарки? Насколько это сложно? Выдержит ли инфраструктура портала Госуслуги критические нагрузки? Сколько анкет в секунду сможет обработать портал?Дополнительная информация:Елена Алексеева,E-mail: Alekseeva@cros.ru,Тел.: +7 (936) 777-2925Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы