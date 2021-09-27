Онлайн-конференция о первой цифровой переписи населения
29 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная первой цифровой переписи населения.
Участники:
- руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел СМЕЛОВ;
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег КАЧАНОВ;
- вице-президент ПАО "Сбербанк", директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил ЧАЧИН.
Модератор – руководитель пресс-службы, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Игорь ВАГАН.
Что из себя представляет электронный переписной лист? Как заполнить его онлайн и получить подарки? Насколько это сложно? Выдержит ли инфраструктура портала Госуслуги критические нагрузки? Сколько анкет в секунду сможет обработать портал?
- руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел СМЕЛОВ;
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег КАЧАНОВ;
- вице-президент ПАО "Сбербанк", директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил ЧАЧИН.
Модератор – руководитель пресс-службы, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Игорь ВАГАН.
Что из себя представляет электронный переписной лист? Как заполнить его онлайн и получить подарки? Насколько это сложно? Выдержит ли инфраструктура портала Госуслуги критические нагрузки? Сколько анкет в секунду сможет обработать портал?
Дополнительная информация:
Елена Алексеева,
E-mail: Alekseeva@cros.ru,
Тел.: +7 (936) 777-2925
Елена Алексеева,
E-mail: Alekseeva@cros.ru,
Тел.: +7 (936) 777-2925
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