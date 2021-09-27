https://ria.ru/20210927/pensiya-1751945496.html

Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ

Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021

Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ

Минфин поддержал идею о трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:19

2021-09-27T10:19

2021-09-27T13:04

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

пенсионный фонд рф

антон силуанов

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минфин поддержал идею о трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Собеседники издания рассказали, что в пятницу у министра финансов Антона Силуанова прошло совещание, посвященное пенсионным вопросам. Чиновники одобрили введение системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Но важнейшим, по мнению источников, стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации "замороженного" накопительного компонента ОПС в схему НПО с едиными правилами.После введения моратория на формирование накопительной части пенсии предлагалось несколько концепций ее "оживления" или трансформации в НПО, напоминает газета. В их числе — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и гарантированный пенсионный план (ГПП). При этом концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "планом Б". Год назад негосударственные пенсионные фонды (НПФ) представили ее в общем виде главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая идею поддержала.После этого была создана рабочая группа для доработки идеи. В нее вошли представители НПФ, Минфина, Минтруда и Банка России. Она и представила обновленную концепцию "плана Б" с рядом "дискуссионных развилок" в Минфине 24 сентября. От ИПК и ГПП он перенял идею стандартизированной схемы негосударственного пенсионного обеспечения: первоначальный взнос будет переводится из ОПС, последующие будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.При этом у него есть несколько отличий:Как отмечают источники издания, что делать с пенсионными накоплениями в ПФР, будут решать после консультаций с ВЭБ. По их словам, Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. В частности, министр считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от благосостояния получателя: чем больше доход гражданина, тем меньше денег от государства.

https://ria.ru/20210924/pensiya-1751644936.html

https://ria.ru/20210923/pensiya-1751395289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), пенсионный фонд рф, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия