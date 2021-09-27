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Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ
Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ
Минфин поддержал идею о трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:19
2021-09-27T13:04
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
пенсионный фонд рф
антон силуанов
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минфин поддержал идею о трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Собеседники издания рассказали, что в пятницу у министра финансов Антона Силуанова прошло совещание, посвященное пенсионным вопросам. Чиновники одобрили введение системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Но важнейшим, по мнению источников, стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации "замороженного" накопительного компонента ОПС в схему НПО с едиными правилами.После введения моратория на формирование накопительной части пенсии предлагалось несколько концепций ее "оживления" или трансформации в НПО, напоминает газета. В их числе — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и гарантированный пенсионный план (ГПП). При этом концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "планом Б". Год назад негосударственные пенсионные фонды (НПФ) представили ее в общем виде главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая идею поддержала.После этого была создана рабочая группа для доработки идеи. В нее вошли представители НПФ, Минфина, Минтруда и Банка России. Она и представила обновленную концепцию "плана Б" с рядом "дискуссионных развилок" в Минфине 24 сентября. От ИПК и ГПП он перенял идею стандартизированной схемы негосударственного пенсионного обеспечения: первоначальный взнос будет переводится из ОПС, последующие будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.При этом у него есть несколько отличий:Как отмечают источники издания, что делать с пенсионными накоплениями в ПФР, будут решать после консультаций с ВЭБ. По их словам, Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. В частности, министр считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от благосостояния получателя: чем больше доход гражданина, тем меньше денег от государства.
https://ria.ru/20210924/pensiya-1751644936.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), пенсионный фонд рф, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия
10:19 27.09.2021 (обновлено: 13:04 27.09.2021)
 
Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии, сообщили СМИ

"Коммерсантъ": в Минфине поддержали новую схему реформы накопительных пенсий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минфин поддержал идею о трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что в пятницу у министра финансов Антона Силуанова прошло совещание, посвященное пенсионным вопросам. Чиновники одобрили введение системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Но важнейшим, по мнению источников, стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации "замороженного" накопительного компонента ОПС в схему НПО с едиными правилами.
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После введения моратория на формирование накопительной части пенсии предлагалось несколько концепций ее "оживления" или трансформации в НПО, напоминает газета. В их числе — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и гарантированный пенсионный план (ГПП). При этом концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "планом Б". Год назад негосударственные пенсионные фонды (НПФ) представили ее в общем виде главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая идею поддержала.
После этого была создана рабочая группа для доработки идеи. В нее вошли представители НПФ, Минфина, Минтруда и Банка России. Она и представила обновленную концепцию "плана Б" с рядом "дискуссионных развилок" в Минфине 24 сентября.
От ИПК и ГПП он перенял идею стандартизированной схемы негосударственного пенсионного обеспечения: первоначальный взнос будет переводится из ОПС, последующие будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.
При этом у него есть несколько отличий:
  • права собственности на накопительную часть перейдут от государства гражданам;
  • в системе не будет центрального администратора;
  • перевод ОПС в НПО будет сразу полным;
  • средства из одного НПФ в другой можно будет направить точно так же, как банковский депозит: достаточно разорвать договор с одним фондом и заключить соглашение с другим с переводом средств в безналичной форме.
Как отмечают источники издания, что делать с пенсионными накоплениями в ПФР, будут решать после консультаций с ВЭБ. По их словам, Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему.
В частности, министр считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от благосостояния получателя: чем больше доход гражданина, тем меньше денег от государства.
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Пенсионный фонд РФАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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