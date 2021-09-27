https://ria.ru/20210927/otravlenie-1751958194.html

СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге

СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге - РИА Новости, 27.09.2021

СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге

Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге, сообщается... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:13

2021-09-27T11:13

2021-09-27T11:13

происшествия

таганрог

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщал региональный СК, шестеро детей почувствовали себя плохо после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога в воскресенье. Детей доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. Как установил Роспотребнадзор области, в двух из трех проб воздуха предельно-допустимые концентрации хлора были превышены в 1,6 раза."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, четверо детей "были отпущены домой, а двое госпитализированы".

https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

таганрог

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, таганрог, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия