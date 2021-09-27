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СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге
СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге - РИА Новости, 27.09.2021
СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге
Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге, сообщается... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:13
2021-09-27T11:13
происшествия
таганрог
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщал региональный СК, шестеро детей почувствовали себя плохо после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога в воскресенье. Детей доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. Как установил Роспотребнадзор области, в двух из трех проб воздуха предельно-допустимые концентрации хлора были превышены в 1,6 раза."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, четверо детей "были отпущены домой, а двое госпитализированы".
https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html
таганрог
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происшествия, таганрог, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:13 27.09.2021
 
СК завел дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге

СК возбудил уголовное дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Таганроге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщал региональный СК, шестеро детей почувствовали себя плохо после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога в воскресенье. Детей доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. Как установил Роспотребнадзор области, в двух из трех проб воздуха предельно-допустимые концентрации хлора были превышены в 1,6 раза.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, четверо детей "были отпущены домой, а двое госпитализированы".
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ПроисшествияТаганрогАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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