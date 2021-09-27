https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751924757.html

Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России

Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России - РИА Новости, 27.09.2021

Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России

Тем для сотрудничества между Россией и Германией все меньше, но "Северный поток — 2" все равно будет запущен после прихода к власти в Берлине нового... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:21

2021-09-27T03:21

2021-09-27T05:06

ангела меркель

мид германии

газпром

северный поток — 2

штефан майстер

россия

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Тем для сотрудничества между Россией и Германией все меньше, но "Северный поток — 2" все равно будет запущен после прихода к власти в Берлине нового правительства, заявил РИА Новости немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP - аналитический центр, который финансируется в том числе МИД ФРГ) Штефан Майстер.Выборы в бундестаг состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее решила уйти из политики после выборов.Газопровод "Северный поток — 2", однако, будет запущен, "дальше речь идет о регулировании", выразил мнение эксперт. Даже если в новое правительство Германии будет включена партия "Союз 90/Зеленые", которая известна своим критическим отношением к данному проекту, позиция Берлина "может быть более критичной", новые власти могут "отстаивать больше регулирования" применительно к газопроводу, считает Майстер. "Не думаю, что весь проект снова будет полностью пересмотрен", - сказал он."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.

https://ria.ru/20210927/gaz-1751921730.html

https://ria.ru/20210925/potok-1751827416.html

россия

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2021

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ангела меркель, мид германии, газпром, северный поток — 2, штефан майстер, россия