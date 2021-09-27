03:21 27.09.2021 (обновлено: 05:06 27.09.2021)
Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
Политолог Майстер: тем для сотрудничества между Россией и ФРГ все меньше и меньше
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Тем для сотрудничества между Россией и Германией все меньше, но "Северный поток — 2" все равно будет запущен после прихода к власти в Берлине нового правительства, заявил РИА Новости немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP - аналитический центр, который финансируется в том числе МИД ФРГ) Штефан Майстер.
Выборы в бундестаг состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее решила уйти из политики после выборов.
"Германия потеряла значение для России и развернулась, и тем для сотрудничества остается все меньше и меньше. Недавний визит Меркель в Москву показал, что и (российский президент Владимир) Путин, и Меркель не пойдут ни на мельчайший компромисс по некоторым вопросам. У нее больше не было иллюзий по поводу президента России. Каждому новому канцлеру сначала предстоит войти в эту роль и заслужить уважение в ЕС и в России. Власть Меркель не будет достигнута ни одним из ее преемников за короткое время, но новый канцлер Германии, безусловно, также сыграет важную роль для ЕС в отношениях с Россией", - сказал Майстер.
Газопровод "Северный поток — 2", однако, будет запущен, "дальше речь идет о регулировании", выразил мнение эксперт. Даже если в новое правительство Германии будет включена партия "Союз 90/Зеленые", которая известна своим критическим отношением к данному проекту, позиция Берлина "может быть более критичной", новые власти могут "отстаивать больше регулирования" применительно к газопроводу, считает Майстер. "Не думаю, что весь проект снова будет полностью пересмотрен", - сказал он.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.
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