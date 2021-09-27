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В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию

В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию - РИА Новости, 27.09.2021

В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию

В посольстве США в Москве нет информации о возможном визите в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявил РИА Новости пресс-секретарь американского... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:33

2021-09-27T12:33

2021-09-27T12:36

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сша

москва

виктория нуланд

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В посольстве США в Москве нет информации о возможном визите в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц."У посольства нет информации о возможном визите", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". При этом Нуланд находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.

https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, виктория нуланд, сергей лавров, россия