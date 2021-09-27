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В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию
В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию - РИА Новости, 27.09.2021
В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию
В посольстве США в Москве нет информации о возможном визите в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявил РИА Новости пресс-секретарь американского... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:33
2021-09-27T12:36
в мире
сша
москва
виктория нуланд
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В посольстве США в Москве нет информации о возможном визите в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц."У посольства нет информации о возможном визите", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". При этом Нуланд находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.
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в мире, сша, москва, виктория нуланд, сергей лавров, россия
12:33 27.09.2021 (обновлено: 12:36 27.09.2021)
 
В посольстве США прокомментировали сообщения о визите Нуланд в Россию

Пресс-секретарь посольства США Ребхольц: информации о визите Нуланд в Россию нет

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В посольстве США в Москве нет информации о возможном визите в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.
"У посольства нет информации о возможном визите", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". При этом Нуланд находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
 
В миреСШАМоскваВиктория НуландСергей ЛавровРоссия
 
 
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