Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трех кошек обнаружили спасатели в понедельник в поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске, больше животных в здании нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что глава СПЧ Валерий Фадеев поручил ей связаться с администрацией Ногинска и выяснить, почему не помогают животным, которые 17 дней находились в разрушенном взрывом доме."Спасли три кошки, больше заявлений от жителей не поступало", - сказал собеседник агентства, добавив, что животных передали зоозащитникам.По его словам, повторное визуальное обследование здания не выявило там других животных.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.Пресс-служба администрации Богородского городского округа сообщала, что при эвакуации большую часть домашних животных жильцы забрали сами. Но некоторые остались в доме, и в первые дни после ЧП спасли четырех кошек, собаку и попугая в клетке. В понедельник спасли одну кошку, еще две могли оставаться в здании, у которого высокий риск обрушения, отмечали власти.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трех кошек обнаружили спасатели в понедельник в поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске, больше животных в здании нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что глава СПЧ Валерий Фадеев поручил ей связаться с администрацией Ногинска и выяснить, почему не помогают животным, которые 17 дней находились в разрушенном взрывом доме.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
Пресс-служба администрации Богородского городского округа сообщала, что при эвакуации большую часть домашних животных жильцы забрали сами. Но некоторые остались в доме, и в первые дни после ЧП спасли четырех кошек, собаку и попугая в клетке. В понедельник спасли одну кошку, еще две могли оставаться в здании, у которого высокий риск обрушения, отмечали власти.
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