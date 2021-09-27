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Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек
Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек - РИА Новости, 27.09.2021
Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек
Трех кошек обнаружили спасатели в понедельник в поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске, больше животных в здании нет, рассказали РИА РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:51
2021-09-27T17:08
происшествия
ногинск
валерий фадеев
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трех кошек обнаружили спасатели в понедельник в поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске, больше животных в здании нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что глава СПЧ Валерий Фадеев поручил ей связаться с администрацией Ногинска и выяснить, почему не помогают животным, которые 17 дней находились в разрушенном взрывом доме."Спасли три кошки, больше заявлений от жителей не поступало", - сказал собеседник агентства, добавив, что животных передали зоозащитникам.По его словам, повторное визуальное обследование здания не выявило там других животных.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.Пресс-служба администрации Богородского городского округа сообщала, что при эвакуации большую часть домашних животных жильцы забрали сами. Но некоторые остались в доме, и в первые дни после ЧП спасли четырех кошек, собаку и попугая в клетке. В понедельник спасли одну кошку, еще две могли оставаться в здании, у которого высокий риск обрушения, отмечали власти.
https://ria.ru/20210927/zhivotnye-1752013093.html
https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html
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происшествия, ногинск, валерий фадеев, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске
16:51 27.09.2021 (обновлено: 17:08 27.09.2021)
 
Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек

Спасатели нашли в разрушенном доме в Ногинске трех кошек, других животных в здании нет

© Фото : МЧС РоссииСпасение кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Спасение кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трех кошек обнаружили спасатели в понедельник в поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске, больше животных в здании нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что глава СПЧ Валерий Фадеев поручил ей связаться с администрацией Ногинска и выяснить, почему не помогают животным, которые 17 дней находились в разрушенном взрывом доме.
© Фото : МЧС РоссииСпасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Спасение кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
1 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
© Фото : МЧС РоссииСпасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Спасение кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
2 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
© Фото : МЧС РоссииСпасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
Спасение кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
3 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
1 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
2 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
3 из 3
Спасение 3 кошек из дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа
© Фото : МЧС России
"Спасли три кошки, больше заявлений от жителей не поступало", - сказал собеседник агентства, добавив, что животных передали зоозащитникам.
По его словам, повторное визуальное обследование здания не выявило там других животных.
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 14:53
В полуразрушенном доме в Ногинске остаются полтора десятка животных
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
Пресс-служба администрации Богородского городского округа сообщала, что при эвакуации большую часть домашних животных жильцы забрали сами. Но некоторые остались в доме, и в первые дни после ЧП спасли четырех кошек, собаку и попугая в клетке. В понедельник спасли одну кошку, еще две могли оставаться в здании, у которого высокий риск обрушения, отмечали власти.
Работники 259-й пожарно-спасательной части ногинского Мособлпожспаса совместно со спасателями Центроспаса МЧС России спасли кошку из дома №9А по улице 28 июня в Ногинске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:20
Кошку спасли из поврежденного при взрыве бытового газа дома в Ногинске
 
ПроисшествияНогинскВалерий ФадеевРоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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