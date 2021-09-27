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Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ
Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:46
2021-09-27T11:46
в мире
нидерланды
гаага
марк рютте
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что охрана Рютте была усилена после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения. По информации издания, речь идет о марокканской мафии.Известно, что Рютте предпочитает передвигаться по Гааге на велосипеде без личной охраны. Теперь безопасность премьера будут обеспечивать специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB).
https://ria.ru/20210922/ugrozy-1751329644.html
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в мире, нидерланды, гаага, марк рютте
11:46 27.09.2021
 
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ

De Telegraaf: охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили из-за угрозы нападения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что охрана Рютте была усилена после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения. По информации издания, речь идет о марокканской мафии.
Известно, что Рютте предпочитает передвигаться по Гааге на велосипеде без личной охраны. Теперь безопасность премьера будут обеспечивать специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB).
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреНидерландыГаагаМарк Рютте
 
 
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