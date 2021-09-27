https://ria.ru/20210927/niderlandy-1751965867.html

Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ

Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021

Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ

Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:46

2021-09-27T11:46

2021-09-27T11:46

в мире

нидерланды

гаага

марк рютте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153347/18/1533471869_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_ac2c1b58321faa02551b4bdfa9f8cead.jpg

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что охрана Рютте была усилена после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения. По информации издания, речь идет о марокканской мафии.Известно, что Рютте предпочитает передвигаться по Гааге на велосипеде без личной охраны. Теперь безопасность премьера будут обеспечивать специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB).

https://ria.ru/20210922/ugrozy-1751329644.html

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нидерланды, гаага, марк рютте