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Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ
Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:46
2021-09-27T11:46
2021-09-27T11:46
в мире
нидерланды
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марк рютте
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Охрана исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилена из-за угрозы нападения или похищения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что охрана Рютте была усилена после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми "наблюдателями" - людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения. По информации издания, речь идет о марокканской мафии.Известно, что Рютте предпочитает передвигаться по Гааге на велосипеде без личной охраны. Теперь безопасность премьера будут обеспечивать специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB).
https://ria.ru/20210922/ugrozy-1751329644.html
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в мире, нидерланды, гаага, марк рютте
Охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили, сообщили СМИ
De Telegraaf: охрану и.о. премьера Нидерландов Рютте усилили из-за угрозы нападения