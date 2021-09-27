https://ria.ru/20210927/natsionalizatsiya-1751928470.html

Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда

Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда - РИА Новости, 27.09.2021

Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда

Более половины берлинцев проголосовали в поддержку инициативы о национализации жилищного фонда города, свидетельствуют предварительные данные берлинского ЦИК. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T06:41

2021-09-27T06:41

2021-09-27T06:57

в мире

берлин (город)

германия

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152734/27/1527342798_522:920:2527:2048_1920x0_80_0_0_d173b50e9e15aefc695d6e3b54a2365b.jpg

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Более половины берлинцев проголосовали в поддержку инициативы о национализации жилищного фонда города, свидетельствуют предварительные данные берлинского ЦИК.Идею о национализации жилищного фонда в столице ФРГ продвигали с 2018 года. В 2021 году гражданская инициативная группа "Deutsche Wohnen & Co enteignen" ("Национализировать компанию "Немецкое жилье и партнеры") собрала необходимые для проведения опроса подписи. В названии упоминается компания, владеющая более 110 тысячами квартир в городе. Кампания активизировалась после решения конституционного суда, который весной текущего года постановил, что закон Берлина об ограничении роста стоимости аренды, принятый годом ранее, нарушает основной закон ФРГ.По данным ЦИК Берлина, во всенародном опросе приняли участие 1,8 миллиона человек. По предварительным данным с 98% участков, 56,3% поддержали инициативу, 39% высказались против.Всенародный опрос не является обязательным к исполнению властями Берлина, поскольку он был проведен в форме голосования по проекту решения, а не проекту закона. Власти Берлина лишь должны рассмотреть вопрос и возможные варианты его решения, но не обязаны реализовывать его в той форме, в которой он заявлен - национализировать жилищный фонд, находящийся во владении частного бизнеса, или вовсе могут отказаться принимать какие-либо решения по данному проекту. Против национализации выступают почти все партии, кроме "Левых" и до некоторой степени "Зеленых", которые рассматривают национализацию как "крайнюю меру".По данным немецких СМИ, в случае реализации меры она может затронуть 240 тысяч квартир, стоимость их выкупа из частной собственности может составить, по разным оценкам, от нескольких до десятков миллиардов евро.

https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751677256.html

https://ria.ru/20210926/berlin-1751862401.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, жилье