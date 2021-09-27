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https://ria.ru/20210927/natsionalizatsiya-1751928470.html
Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда
Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда - РИА Новости, 27.09.2021
Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда
Более половины берлинцев проголосовали в поддержку инициативы о национализации жилищного фонда города, свидетельствуют предварительные данные берлинского ЦИК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T06:41
2021-09-27T06:57
в мире
берлин (город)
германия
жилье
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Более половины берлинцев проголосовали в поддержку инициативы о национализации жилищного фонда города, свидетельствуют предварительные данные берлинского ЦИК.Идею о национализации жилищного фонда в столице ФРГ продвигали с 2018 года. В 2021 году гражданская инициативная группа "Deutsche Wohnen &amp; Co enteignen" ("Национализировать компанию "Немецкое жилье и партнеры") собрала необходимые для проведения опроса подписи. В названии упоминается компания, владеющая более 110 тысячами квартир в городе. Кампания активизировалась после решения конституционного суда, который весной текущего года постановил, что закон Берлина об ограничении роста стоимости аренды, принятый годом ранее, нарушает основной закон ФРГ.По данным ЦИК Берлина, во всенародном опросе приняли участие 1,8 миллиона человек. По предварительным данным с 98% участков, 56,3% поддержали инициативу, 39% высказались против.Всенародный опрос не является обязательным к исполнению властями Берлина, поскольку он был проведен в форме голосования по проекту решения, а не проекту закона. Власти Берлина лишь должны рассмотреть вопрос и возможные варианты его решения, но не обязаны реализовывать его в той форме, в которой он заявлен - национализировать жилищный фонд, находящийся во владении частного бизнеса, или вовсе могут отказаться принимать какие-либо решения по данному проекту. Против национализации выступают почти все партии, кроме "Левых" и до некоторой степени "Зеленых", которые рассматривают национализацию как "крайнюю меру".По данным немецких СМИ, в случае реализации меры она может затронуть 240 тысяч квартир, стоимость их выкупа из частной собственности может составить, по разным оценкам, от нескольких до десятков миллиардов евро.
https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751677256.html
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в мире, берлин (город), германия, жилье
06:41 27.09.2021 (обновлено: 06:57 27.09.2021)
 
Берлинцы поддержали инициативу национализации жилищного фонда

Более 56 процентов берлинцев поддержали инициативу о национализации жилищного фонда города

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПлощадь Республики в Берлине
Площадь Республики в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Более половины берлинцев проголосовали в поддержку инициативы о национализации жилищного фонда города, свидетельствуют предварительные данные берлинского ЦИК.
Идею о национализации жилищного фонда в столице ФРГ продвигали с 2018 года. В 2021 году гражданская инициативная группа "Deutsche Wohnen & Co enteignen" ("Национализировать компанию "Немецкое жилье и партнеры") собрала необходимые для проведения опроса подписи. В названии упоминается компания, владеющая более 110 тысячами квартир в городе. Кампания активизировалась после решения конституционного суда, который весной текущего года постановил, что закон Берлина об ограничении роста стоимости аренды, принятый годом ранее, нарушает основной закон ФРГ.
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По данным ЦИК Берлина, во всенародном опросе приняли участие 1,8 миллиона человек. По предварительным данным с 98% участков, 56,3% поддержали инициативу, 39% высказались против.
Всенародный опрос не является обязательным к исполнению властями Берлина, поскольку он был проведен в форме голосования по проекту решения, а не проекту закона. Власти Берлина лишь должны рассмотреть вопрос и возможные варианты его решения, но не обязаны реализовывать его в той форме, в которой он заявлен - национализировать жилищный фонд, находящийся во владении частного бизнеса, или вовсе могут отказаться принимать какие-либо решения по данному проекту. Против национализации выступают почти все партии, кроме "Левых" и до некоторой степени "Зеленых", которые рассматривают национализацию как "крайнюю меру".
По данным немецких СМИ, в случае реализации меры она может затронуть 240 тысяч квартир, стоимость их выкупа из частной собственности может составить, по разным оценкам, от нескольких до десятков миллиардов евро.
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