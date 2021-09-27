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На Ямале осудили мужчину, насиловавшего падчерицу
На Ямале осудили мужчину, насиловавшего падчерицу - РИА Новости, 27.09.2021
На Ямале осудили мужчину, насиловавшего падчерицу
Суд назначил жителю города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 20 лет колонии строгого режима за то, что он несколько лет насиловал малолетнюю... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:16
2021-09-27T17:16
происшествия
лабытнанги
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Суд назначил жителю города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 20 лет колонии строгого режима за то, что он несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает в понедельник СУСК по региону."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).По данным следствия, в городе Лабытнанги мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу. О происходящем правоохранительным органам стало известно в ноябре 2020 года от матери одной из подруг ребенка, которой девочка жаловалась на действия отчима.
https://ria.ru/20210702/iznasilovanie-1739629640.html
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происшествия, лабытнанги, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
17:16 27.09.2021
 
На Ямале осудили мужчину, насиловавшего падчерицу

Суд назначил 20 лет колонии жителю города Лабытнанги, насиловавшему падчерицу

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Суд назначил жителю города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 20 лет колонии строгого режима за то, что он несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
По данным следствия, в городе Лабытнанги мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу. О происходящем правоохранительным органам стало известно в ноябре 2020 года от матери одной из подруг ребенка, которой девочка жаловалась на действия отчима.
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ПроисшествияЛабытнангиСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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