https://ria.ru/20210927/narkotiki-1751993264.html

В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков

В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков - РИА Новости, 27.09.2021

В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков

Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:34

2021-09-27T13:34

2021-09-27T13:34

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болгария

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россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По данным БНР, в воскресенье вечером полицейские в ходе проверки обнаружили около килограмма наркотиков в автомобиле россиянина. О каком именно веществе идет речь, не сообщается.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210902/narkotiki-1748346646.html

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в мире, происшествия, болгария, софия (город), россия