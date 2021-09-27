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В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков - РИА Новости, 27.09.2021
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:34
2021-09-27T13:34
в мире
происшествия
болгария
софия (город)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По данным БНР, в воскресенье вечером полицейские в ходе проверки обнаружили около килограмма наркотиков в автомобиле россиянина. О каком именно веществе идет речь, не сообщается.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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в мире, происшествия, болгария, софия (город), россия
13:34 27.09.2021
 
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков

В Софии задержали россиянина, у которого в автомобиле было около килограмма наркотиков

© РИА Новости / Георгий Галкин / Перейти в фотобанкПолицейские в Болгарии
Полицейские в Болгарии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Георгий Галкин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По данным БНР, в воскресенье вечером полицейские в ходе проверки обнаружили около килограмма наркотиков в автомобиле россиянина. О каком именно веществе идет речь, не сообщается.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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