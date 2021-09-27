https://ria.ru/20210927/narkotiki-1751993264.html
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков - РИА Новости, 27.09.2021
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:34
2021-09-27T13:34
2021-09-27T13:34
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в болгарской столице Софии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По данным БНР, в воскресенье вечером полицейские в ходе проверки обнаружили около килограмма наркотиков в автомобиле россиянина. О каком именно веществе идет речь, не сообщается.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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в мире, происшествия, болгария, софия (город), россия
В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
В Софии задержали россиянина, у которого в автомобиле было около килограмма наркотиков