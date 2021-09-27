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В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни
В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни - РИА Новости, 27.09.2021
В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни
Около 30 человек погибли в результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Daily Post. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:51
2021-09-27T16:51
в мире
нигерия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 30 человек погибли в результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Daily Post.Отмечается, что среди погибших много женщин и детей."Вооруженные люди вторглись в деревни Мадамаи и Абун в районе местного самоуправления Каура штата Кадуна и убили около 30 человек. Нападения на две деревни произошли в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.Католический священник Майкл Магаджи заявил изданию, что нападавшие также сожгли множество домов. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.
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в мире, нигерия
16:51 27.09.2021
 
В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни

Daily Post: около 30 человек погибли при нападении на две деревни на севере Нигерии

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Ben Curtis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 30 человек погибли в результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Daily Post.
Отмечается, что среди погибших много женщин и детей.
"Вооруженные люди вторглись в деревни Мадамаи и Абун в районе местного самоуправления Каура штата Кадуна и убили около 30 человек. Нападения на две деревни произошли в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.
Католический священник Майкл Магаджи заявил изданию, что нападавшие также сожгли множество домов. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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