https://ria.ru/20210927/napadenie-1752039798.html

В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни

В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни - РИА Новости, 27.09.2021

В Нигерии около 30 человек погибли при нападении на деревни

Около 30 человек погибли в результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Daily Post. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:51

2021-09-27T16:51

2021-09-27T16:51

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нигерия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 30 человек погибли в результате нападения на две деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Daily Post.Отмечается, что среди погибших много женщин и детей."Вооруженные люди вторглись в деревни Мадамаи и Абун в районе местного самоуправления Каура штата Кадуна и убили около 30 человек. Нападения на две деревни произошли в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.Католический священник Майкл Магаджи заявил изданию, что нападавшие также сожгли множество домов. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.

https://ria.ru/20210927/nigeriya-1751960703.html

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в мире, нигерия