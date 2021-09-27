https://ria.ru/20210927/moshenniki-1752034131.html

В Нижнем Новгороде мошенники обманули 120 жителей на 15 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде мошенники обманули 120 жителей на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 27.09.2021

В Нижнем Новгороде мошенники обманули 120 жителей на 15 миллионов рублей

Уголовное дело о создании преступного сообщества, жертвами которого стали более 120 человек с ущербом порядка 15 миллионов рублей, возбудили в Нижнем Новгороде, РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:30

2021-09-27T16:30

2021-09-27T16:51

происшествия

кредит

нижний новгород

жилье

мошенничество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о создании преступного сообщества, жертвами которого стали более 120 человек с ущербом порядка 15 миллионов рублей, возбудили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным правоохранителей, злоумышленники создали в интернете несколько сайтов с предложениями помочь в оформлении кредитов. Потенциальным клиентам предлагали оставить свои анкетные данные в специальных формах, после этого им перезванивали сотрудники колл-центра и сообщали о необходимости оформить ряд страховок. Деньги необходимо было перевести на указанный банковский счет в сумме от 6 тысяч до 1,5 миллиона рублей, после получения денег аферисты прекращали общение с потерпевшими, указывают в ГУ МВД."В настоящее время задокументирована причастность к противоправной деятельности 20 человек. В состав преступного сообщества вошли граждане, некоторые из них были ранее судимы за аналогичные преступления", - говорится в сообщении. Как отметили в полиции, в двух колл-центрах в Нижнем Новгороде прошли обыски, были изъяты деньги, банковские карты, компьютерная техника, средства связи, документация и иные предметы, имеющие значение доказательств. Также обнаружены инструкции для сотрудников центров с описанием методов воздействия на клиентов."Следователи установили, что преступную деятельность члены сообщества осуществляли более четырех лет. За этот период от действий злоумышленников пострадали более 120 жителей различных регионов России. Сумма причиненного ущерба на настоящий момент уже составляет более 15 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.По всем фактам по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Семи участникам преступного сообщества, в том числе двум организаторам, избраны меры пресечения в виде ареста."Кроме того, организаторам преступного сообщества будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ ("организация преступного сообщества", а всем его участникам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации)", - отмечается в сообщении.Банк России в начале сентября информировал, что объём средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,87 миллиарда рублей. При этом доля мошенничеств с использование методов социальной инженерии составила 56,2%.

https://ria.ru/20210914/moshenniki-1749975446.html

https://ria.ru/20210926/fraza-1751831241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кредит, нижний новгород, жилье, мошенничество, россия