https://ria.ru/20210927/mordoviya-1751986712.html

В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам

В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам - РИА Новости, 27.09.2021

В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам

Мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого дома в мордовском городе Ковылкино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:12

2021-09-27T13:12

2021-09-27T13:30

происшествия

ковылкино

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого дома в мордовском городе Ковылкино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД Мордовии.В соцсетях ранее опубликовали снятое из окна видео инцидента. В этот момент мимо пробегают дети."В результате инцидента во дворе многоквартирного дома на улице Есенина в Ковылкине никто не пострадал. <...> Сотрудники полиции установили личность мужчины 1978 года рождения. В ходе допроса выяснят причины его поступка", — рассказали в ведомстве.По результатам проверки примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20210628/politsiya-1738875286.html

https://ria.ru/20200924/shtraf-1577736676.html

ковылкино

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Мужчина стрелял по кошкам во дворе жилого дома в Мордовии. Кадры очевидцев Мужчина стрелял по кошкам во дворе жилого дома в Мордовии. Кадры очевидцев 2021-09-27T13:12 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ковылкино, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия