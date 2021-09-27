https://ria.ru/20210927/mordoviya-1751986712.html
В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам
В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам - РИА Новости, 27.09.2021
В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам
Мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого дома в мордовском городе Ковылкино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:12
2021-09-27T13:12
2021-09-27T13:30
происшествия
ковылкино
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого дома в мордовском городе Ковылкино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД Мордовии.В соцсетях ранее опубликовали снятое из окна видео инцидента. В этот момент мимо пробегают дети."В результате инцидента во дворе многоквартирного дома на улице Есенина в Ковылкине никто не пострадал. <...> Сотрудники полиции установили личность мужчины 1978 года рождения. В ходе допроса выяснят причины его поступка", — рассказали в ведомстве.По результатам проверки примут процессуальное решение.
https://ria.ru/20210628/politsiya-1738875286.html
https://ria.ru/20200924/shtraf-1577736676.html
ковылкино
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Мужчина стрелял по кошкам во дворе жилого дома в Мордовии. Кадры очевидцев
Мужчина стрелял по кошкам во дворе жилого дома в Мордовии. Кадры очевидцев
2021-09-27T13:12
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PT0M13S
РИА Новости
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происшествия, ковылкино, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия
13:12 27.09.2021 (обновлено: 13:30 27.09.2021)
В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам
Полиция Мордовии проводит проверку из-за мужчины, устроившего стрельбу по кошкам во дворе