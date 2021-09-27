Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/moldaviya-1751982101.html
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций - РИА Новости, 27.09.2021
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций
Молдавия получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:56
2021-09-27T12:56
в мире
сша
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149991/56/1499915651_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0cdcb0fb30d617aa308e3c5bfc11ec27.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавия получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."Национальная армия получила партию военной техники от правительства Соединенных Штатов на сумму 5 миллионов долларов США для реализации плана развития и преобразования национальной армии. Техника предназначена для повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В министерстве отметили, что до конца года ожидают прибытия еще нескольких партий техники. При этом в ведомстве не уточнили, какое именно оборудование было передано американской стороной.Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Цель реформы заключается в модернизации, развитии военного потенциала и повышении боеспособности молдавской армии.
https://ria.ru/20210222/moldaviya-1598554645.html
https://ria.ru/20181005/1530083864.html
сша
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149991/56/1499915651_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_122b642cf7eac5c868ddaf39d35829af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, молдавия
12:56 27.09.2021
 
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций

Молдавия получила от США технику на пять миллионов долларов для миротворческих операций

© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в FacebookМолдавско-американские учения
Молдавско-американские учения - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавия получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия получила партию военной техники от правительства Соединенных Штатов на сумму 5 миллионов долларов США для реализации плана развития и преобразования национальной армии. Техника предназначена для повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:32
Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
В министерстве отметили, что до конца года ожидают прибытия еще нескольких партий техники. При этом в ведомстве не уточнили, какое именно оборудование было передано американской стороной.
Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Цель реформы заключается в модернизации, развитии военного потенциала и повышении боеспособности молдавской армии.
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 05.10.2018
5 октября 2018, 17:11
США передали таджикским пограничникам технику на восемь миллионов долларов
 
В миреСШАМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
Лента новостейМолния