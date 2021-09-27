https://ria.ru/20210927/moldaviya-1751982101.html
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций - РИА Новости, 27.09.2021
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций
Молдавия получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:56
2021-09-27T12:56
2021-09-27T12:56
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавия получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."Национальная армия получила партию военной техники от правительства Соединенных Штатов на сумму 5 миллионов долларов США для реализации плана развития и преобразования национальной армии. Техника предназначена для повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В министерстве отметили, что до конца года ожидают прибытия еще нескольких партий техники. При этом в ведомстве не уточнили, какое именно оборудование было передано американской стороной.Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Цель реформы заключается в модернизации, развитии военного потенциала и повышении боеспособности молдавской армии.
https://ria.ru/20210222/moldaviya-1598554645.html
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в мире, сша, молдавия
Молдавия получила от США технику для миротворческих операций
Молдавия получила от США технику на пять миллионов долларов для миротворческих операций
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Молдавия
получила от правительства США
военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия получила партию военной техники от правительства Соединенных Штатов на сумму 5 миллионов долларов США для реализации плана развития и преобразования национальной армии. Техника предназначена для повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В министерстве отметили, что до конца года ожидают прибытия еще нескольких партий техники. При этом в ведомстве не уточнили, какое именно оборудование было передано американской стороной.
Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Цель реформы заключается в модернизации, развитии военного потенциала и повышении боеспособности молдавской армии.