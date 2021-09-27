https://ria.ru/20210927/ministr-1751945291.html

В Совфеде предположили, кто может стать главой МИД Германии

В Совфеде предположили, кто может стать главой МИД Германии - РИА Новости, 27.09.2021

В Совфеде предположили, кто может стать главой МИД Германии

В новом правительстве Германии пост главы МИД может отойти "зеленым" или СвДП, что может сказаться на отношениях с РФ – первые критикуют политику Москвы, вторые РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:19

2021-09-27T10:19

2021-09-27T10:19

парламентские выборы в германии

германия

константин косачев

нато

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В новом правительстве Германии пост главы МИД может отойти "зеленым" или СвДП, что может сказаться на отношениях с РФ – первые критикуют политику Москвы, вторые отличаются большей прагматичностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Что всё это в комплексе означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции как правило отдают "младшему" партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от "зеленых" или СвДП. Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое", - написал сенатор в Facebook.Он отметил, что нынешние "зеленые" - это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО. "Сегодня это не просто системная, а, я бы сказал, ультрасистемная партия "новой этики" и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции: против "Северного потока — 2", против возвращения Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, не говоря уже про все правочеловеческие досье", - добавил он.Либералы из СвДП также весьма "идеологически заряженная" партия, однако у них есть хотя бы традиция Ганса-Дитриха Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной, отметил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/transgender-1751945071.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в германии, германия, константин косачев, нато, северный поток — 2, россия