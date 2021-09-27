В Совфеде предположили, кто может стать главой МИД Германии
Сенатор Косачев: пост главы МИД Германии может отойти противникам диалога с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В новом правительстве Германии пост главы МИД может отойти "зеленым" или СвДП, что может сказаться на отношениях с РФ – первые критикуют политику Москвы, вторые отличаются большей прагматичностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Что всё это в комплексе означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции как правило отдают "младшему" партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от "зеленых" или СвДП. Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое", - написал сенатор в Facebook.
Он отметил, что нынешние "зеленые" - это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО. "Сегодня это не просто системная, а, я бы сказал, ультрасистемная партия "новой этики" и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции: против "Северного потока — 2", против возвращения Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, не говоря уже про все правочеловеческие досье", - добавил он.
Либералы из СвДП также весьма "идеологически заряженная" партия, однако у них есть хотя бы традиция Ганса-Дитриха Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной, отметил политик.