https://ria.ru/20210927/metropoliten-1751956230.html
Двух мужчин, которые гуляли по тоннелю в метро, арестовали на двое суток
Двух мужчин, которые гуляли по тоннелю в метро, арестовали на двое суток - РИА Новости, 27.09.2021
Двух мужчин, которые гуляли по тоннелю в метро, арестовали на двое суток
Двое мужчин, забравшиеся пьяными в тоннель на станции "Комсомольская" московского метро, получили двое суток ареста, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:05
2021-09-27T11:05
2021-09-27T13:32
происшествия
московский метрополитен
москва
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Двое мужчин, забравшиеся пьяными в тоннель на станции "Комсомольская" московского метро, получили двое суток ареста, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее, 16 сентября, представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция. Как уточняли в пресс-службе УВД на метрополитене, мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка."В отношении задержанных, 30 и 40-летних приезжих, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Судом фигурантам назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что на станции "Комсомольская" Кольцевой линии полицейскими были выведены из тоннеля и задержаны двое мужчин. По данным правоохранителей, двое пьяных приезжих спустились с платформы станции на жесткий путь, а затем в нарушение требований транспортной безопасности проникли в тоннель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/metro-1599672765.html
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Двое пьяных мужчин забрались в тоннель на станции "Комсомольская". Кадры МВД РФ
Двое пьяных мужчин забрались в тоннель на станции "Комсомольская". Кадры МВД РФ
2021-09-27T11:05
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происшествия, московский метрополитен, москва, россия
11:05 27.09.2021 (обновлено: 13:32 27.09.2021)
Двух мужчин, которые гуляли по тоннелю в метро, арестовали на двое суток
Двух приезжих, которые проникли в тоннель московского метро, арестовали на двое суток