https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751979761.html
Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу
Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу - РИА Новости, 27.09.2021
Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу
Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре соберется во вторник, чтобы принять решение по малолетнему мишке-сироте, которого нашли на Диксоне,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:46
2021-09-27T12:46
2021-09-27T13:01
общество
красноярский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
всемирный фонд дикой природы
диксон
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре соберется во вторник, чтобы принять решение по малолетнему мишке-сироте, которого нашли на Диксоне, специалисты надеются отправить его ко взрослым медведям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росприроднадзора.Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае."Мы узнали о медведе из социальных сетей. Во вторник будет собрана рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре, также пригласим представителей Минприроды и администрации Диксона… Самый лучший вариант - отправить его к большим медведям", - сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты службы оценивают возраст медведя в два года.Между тем, ранее эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Варвара Семенова предположила, что мишке меньше года. Кроме того, она полагает, что возвращение белого медведя в дикую природу крайне затруднительно. В России нет методики такого действия и известен только один случай, когда это получилось.Специалисты Московского зоопарка, комментируя ситуацию с заблудившейся медведицей в июле этого года, которую привезли на реабилитацию в зоопарк отметили, что потребность в белых медведях есть во многих зоопарках мира. Эти звери с трудом размножаются в неволе, практическии единственный "поставщик" медведей - это Россия.
https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751929721.html
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общество, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), всемирный фонд дикой природы, диксон, россия
12:46 27.09.2021 (обновлено: 13:01 27.09.2021)
Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу
В Росприроднадзоре не исключают возможности возврата медвежонка из Диксона в природу