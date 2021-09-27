https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751979761.html

Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу

Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу - РИА Новости, 27.09.2021

Медвежонка, который пришел в Диксон, хотят вернуть в природу

Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре соберется во вторник, чтобы принять решение по малолетнему мишке-сироте, которого нашли на Диксоне,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:46

2021-09-27T12:46

2021-09-27T13:01

общество

красноярский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

всемирный фонд дикой природы

диксон

россия

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593450828_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a20f173be94eb25176f8f9df946c3b5a.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре соберется во вторник, чтобы принять решение по малолетнему мишке-сироте, которого нашли на Диксоне, специалисты надеются отправить его ко взрослым медведям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росприроднадзора.Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае."Мы узнали о медведе из социальных сетей. Во вторник будет собрана рабочая группа по белому медведю при Росприроднадзоре, также пригласим представителей Минприроды и администрации Диксона… Самый лучший вариант - отправить его к большим медведям", - сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты службы оценивают возраст медведя в два года.Между тем, ранее эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Варвара Семенова предположила, что мишке меньше года. Кроме того, она полагает, что возвращение белого медведя в дикую природу крайне затруднительно. В России нет методики такого действия и известен только один случай, когда это получилось.Специалисты Московского зоопарка, комментируя ситуацию с заблудившейся медведицей в июле этого года, которую привезли на реабилитацию в зоопарк отметили, что потребность в белых медведях есть во многих зоопарках мира. Эти звери с трудом размножаются в неволе, практическии единственный "поставщик" медведей - это Россия.

https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751929721.html

https://ria.ru/20210923/medvedi-1751396063.html

красноярский край

диксон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), всемирный фонд дикой природы, диксон, россия