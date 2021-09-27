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Туризм
https://ria.ru/20210927/krym-1751980641.html
В Крыму открылась огромная фестивальная площадка open-air
В Крыму открылась огромная фестивальная площадка open-air - РИА Новости, 27.09.2021
В Крыму открылась огромная фестивальная площадка open-air
В Алуште появилась первая на полуострове развлекательная фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать круглый год, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:41
2021-09-27T15:55
туризм
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МОСКВА, 27 сен — РИА НОВОСТИ. В Алуште появилась первая на полуострове развлекательная фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать круглый год, сообщили в пресс-службе проекта Blockchain. "Пространство, раскинувшееся в окружении реликтового парка, станет центром культурной, духовной, спортивной и гастрономической жизни Крыма, — рассказали в пресс-службе. — В нем круглый год будут проходить различные события: фестивали, выставки, биеннале".Пространство представляет собой вписанный в природный ландшафт пятиуровневый амфитеатр с видом на море. Одновременно в Blockchain могут находиться до 1,5 тысяч человек. Создатели называют его "крупнейшей в Европе open-air площадкой фестивального типа". Это инвестиционный проект Александра Лебедева. На Blockchain Opening party, которая проходила 24 и 25 сентября, гости поучаствовали в ритуалах с гонгами, чайной церемонии, медитативных дыхательных практиках, сессиях экстатик-дэнса — танцев без правил и законов. А также примерили на себя образы скитальцев и мистических магов. На площадке уже создана постоянная экспозиция – скульптуры и инсталляции, также начал работать ресторан авторской кухни.
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отдых, республика крым, новости - туризм, туристы, алушта, туризм, фестивали, отдых на море, новости культуры
13:41 27.09.2021 (обновлено: 15:55 27.09.2021)
 
В Крыму открылась огромная фестивальная площадка open-air

На Крымском полуострове открылась круглогодичная фестивальная площадка Blockchain

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & ResortОтель More Spa & Resort в Крыму
Отель More Spa & Resort в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
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МОСКВА, 27 сен — РИА НОВОСТИ. В Алуште появилась первая на полуострове развлекательная фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать круглый год, сообщили в пресс-службе проекта Blockchain.
"Пространство, раскинувшееся в окружении реликтового парка, станет центром культурной, духовной, спортивной и гастрономической жизни Крыма, — рассказали в пресс-службе. — В нем круглый год будут проходить различные события: фестивали, выставки, биеннале".
© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

Отель More Spa & Resort в Крыму
1 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

Отель More Spa & Resort в Крыму
2 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

Отель More Spa & Resort в Крыму
3 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
1 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
2 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
3 из 3

Площадка Blockchain, Крым, Алушта

© Фото : пресс-служба отеля More Spa & Resort
Пространство представляет собой вписанный в природный ландшафт пятиуровневый амфитеатр с видом на море. Одновременно в Blockchain могут находиться до 1,5 тысяч человек. Создатели называют его "крупнейшей в Европе open-air площадкой фестивального типа". Это инвестиционный проект Александра Лебедева.
На Blockchain Opening party, которая проходила 24 и 25 сентября, гости поучаствовали в ритуалах с гонгами, чайной церемонии, медитативных дыхательных практиках, сессиях экстатик-дэнса — танцев без правил и законов. А также примерили на себя образы скитальцев и мистических магов.
На площадке уже создана постоянная экспозиция – скульптуры и инсталляции, также начал работать ресторан авторской кухни.
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