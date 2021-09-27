В Крыму открылась огромная фестивальная площадка open-air

МОСКВА, 27 сен — РИА НОВОСТИ. В Алуште появилась первая на полуострове развлекательная фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать круглый год, сообщили в пресс-службе проекта Blockchain. "Пространство, раскинувшееся в окружении реликтового парка, станет центром культурной, духовной, спортивной и гастрономической жизни Крыма, — рассказали в пресс-службе. — В нем круглый год будут проходить различные события: фестивали, выставки, биеннале".Пространство представляет собой вписанный в природный ландшафт пятиуровневый амфитеатр с видом на море. Одновременно в Blockchain могут находиться до 1,5 тысяч человек. Создатели называют его "крупнейшей в Европе open-air площадкой фестивального типа". Это инвестиционный проект Александра Лебедева. На Blockchain Opening party, которая проходила 24 и 25 сентября, гости поучаствовали в ритуалах с гонгами, чайной церемонии, медитативных дыхательных практиках, сессиях экстатик-дэнса — танцев без правил и законов. А также примерили на себя образы скитальцев и мистических магов. На площадке уже создана постоянная экспозиция – скульптуры и инсталляции, также начал работать ресторан авторской кухни.
МОСКВА, 27 сен — РИА НОВОСТИ. В Алуште появилась первая на полуострове развлекательная фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать круглый год, сообщили в пресс-службе проекта Blockchain.
"Пространство, раскинувшееся в окружении реликтового парка, станет центром культурной, духовной, спортивной и гастрономической жизни Крыма, — рассказали в пресс-службе. — В нем круглый год будут проходить различные события: фестивали, выставки, биеннале".
Пространство представляет собой вписанный в природный ландшафт пятиуровневый амфитеатр с видом на море. Одновременно в Blockchain могут находиться до 1,5 тысяч человек. Создатели называют его "крупнейшей в Европе open-air площадкой фестивального типа". Это инвестиционный проект Александра Лебедева.
На Blockchain Opening party, которая проходила 24 и 25 сентября, гости поучаствовали в ритуалах с гонгами, чайной церемонии, медитативных дыхательных практиках, сессиях экстатик-дэнса — танцев без правил и законов. А также примерили на себя образы скитальцев и мистических магов.
На площадке уже создана постоянная экспозиция – скульптуры и инсталляции, также начал работать ресторан авторской кухни.
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