https://ria.ru/20210927/krym-1751945785.html

Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года

Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года - РИА Новости, 27.09.2021

Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года

Рекордное за постсоветский период число туристов – более 8 миллионов человек - отдохнуло в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:20

2021-09-27T10:20

2021-09-27T10:20

туризм

республика крым

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Рекордное за постсоветский период число туристов – более 8 миллионов человек - отдохнуло в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в социальной сети Telegram.В Крыму, по его данным, за 2014-2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года – шесть новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.Глава республики отметил, что у Крыма большие возможности и перспективы развития как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня. Он поздравил со всемирным днем туризма всех работников туристической отрасли.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.

https://ria.ru/20210623/aeroport-1738189737.html

https://ria.ru/20210926/mariyagolubkina-1751596614.html

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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик)