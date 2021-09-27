https://ria.ru/20210927/krym-1751945785.html
Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года
Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года - РИА Новости, 27.09.2021
Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года
Рекордное за постсоветский период число туристов – более 8 миллионов человек - отдохнуло в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:20
2021-09-27T10:20
2021-09-27T10:20
туризм
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Рекордное за постсоветский период число туристов – более 8 миллионов человек - отдохнуло в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в социальной сети Telegram.В Крыму, по его данным, за 2014-2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года – шесть новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.Глава республики отметил, что у Крыма большие возможности и перспективы развития как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня. Он поздравил со всемирным днем туризма всех работников туристической отрасли.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.
https://ria.ru/20210623/aeroport-1738189737.html
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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик)
Аксенов заявил о рекордном турпотоке в Крым с начала года
Глава Крыма Аксенов: турпоток с начала года превысил восемь миллионов человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости.
Рекордное за постсоветский период число туристов – более 8 миллионов человек - отдохнуло в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов
в социальной сети Telegram
.
"С каждым годом растет туристический поток. В этом году по состоянию на 27 сентября он уже превысил 8 миллионов человек", - написал Аксенов.
В Крыму, по его данным, за 2014-2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года – шесть новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.
Глава республики отметил, что у Крыма большие возможности и перспективы развития как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня. Он поздравил со всемирным днем туризма всех работников туристической отрасли.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.