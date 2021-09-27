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Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае
Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае
Криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность, поэтому власти Китая ужесточают... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:59
2021-09-27T17:59
экономика
технологии
китай
центральный банк рф (цб рф)
криптовалюта
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность, поэтому власти Китая ужесточают контроль за этой сферой, рассказал РИА Новости приглашенный научный сотрудник Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа Бянь Юнцзу.На прошлой неделе Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не является легальным платежным средством, а деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, - незаконна. Незаконной финансовой деятельностью, как отмечал ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.По словам эксперта, одной из главных причин усиления борьбы китайских властей с криптовалютой является проблема отмывания денег.Второй проблемой, отмечает эксперт, является высокая волатильность криптовалюты."В текущей экономической ситуации и в условиях строгого государственного контроля над финансовыми спекуляциями многие люди по-прежнему хотят использовать колебания стоимости криптовалюты для получения прибыли. Для этого они готовы использовать различные рычаги для спекуляций, что увеличивает местные риски и подрывает финансовую стабильность", - сказал он.Как важная экономическая держава, "Китай несет ответственность за поддержание международной финансовой стабильности и создание благоприятной среды для развития предприятий", отмечает эксперт. По его словам, центральный банк страны неизбежно усилит меры по предотвращению рисков, связанных с криптовалютой."Я считаю, что меры, принимаемые Китаем, помогут охладить ажиотаж вокруг криптовалюты. Другие крупные экономики мира должны действовать сообща, чтобы запретить спекуляцию криптовалютой. Это не только вопрос поддержания финансовой стабильности, но также вопрос борьбы с подпольными финансами и цепочками финансирования террористических организаций", - добавил Бянь Юнцзу.В то же время эксперт подчеркнул, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой. "Напротив, Китай считает, что цифровизация валюты - это будущая тенденция. И Китай, вероятно, глубже всех в мире осознает удобства, которые предоставляет цифровая валюта", - добавил он.
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экономика, технологии, китай, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта
17:59 27.09.2021
 
Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае

Эксперт Юнцзу: Китай усиливает контроль за криптовалютой ради борьбы с отмыванием денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность, поэтому власти Китая ужесточают контроль за этой сферой, рассказал РИА Новости приглашенный научный сотрудник Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа Бянь Юнцзу.
На прошлой неделе Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не является легальным платежным средством, а деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, - незаконна. Незаконной финансовой деятельностью, как отмечал ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.
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По словам эксперта, одной из главных причин усиления борьбы китайских властей с криптовалютой является проблема отмывания денег.
"В Китае в последнее время проводились довольно крупные расследования коррупционных преступлений. В ходе этих расследований было обнаружено, что многие коррупционеры выводили деньги в зарубежные страны с помощью криптовалюты. Фактически, биткоин или другая криптовалюта стали инструментом отмывания денег", - сказал Бянь Юнцзу.
Второй проблемой, отмечает эксперт, является высокая волатильность криптовалюты.
"В текущей экономической ситуации и в условиях строгого государственного контроля над финансовыми спекуляциями многие люди по-прежнему хотят использовать колебания стоимости криптовалюты для получения прибыли. Для этого они готовы использовать различные рычаги для спекуляций, что увеличивает местные риски и подрывает финансовую стабильность", - сказал он.
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Как важная экономическая держава, "Китай несет ответственность за поддержание международной финансовой стабильности и создание благоприятной среды для развития предприятий", отмечает эксперт. По его словам, центральный банк страны неизбежно усилит меры по предотвращению рисков, связанных с криптовалютой.
"Я считаю, что меры, принимаемые Китаем, помогут охладить ажиотаж вокруг криптовалюты. Другие крупные экономики мира должны действовать сообща, чтобы запретить спекуляцию криптовалютой. Это не только вопрос поддержания финансовой стабильности, но также вопрос борьбы с подпольными финансами и цепочками финансирования террористических организаций", - добавил Бянь Юнцзу.
В то же время эксперт подчеркнул, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой. "Напротив, Китай считает, что цифровизация валюты - это будущая тенденция. И Китай, вероятно, глубже всех в мире осознает удобства, которые предоставляет цифровая валюта", - добавил он.
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