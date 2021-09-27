https://ria.ru/20210927/kriptovalyuta-1752055388.html

Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае

Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае - РИА Новости, 27.09.2021

Эксперт объяснил усиление контроля за криптовалютой в Китае

Криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность, поэтому власти Китая ужесточают... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:59

2021-09-27T17:59

2021-09-27T17:59

экономика

технологии

китай

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность, поэтому власти Китая ужесточают контроль за этой сферой, рассказал РИА Новости приглашенный научный сотрудник Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа Бянь Юнцзу.На прошлой неделе Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не является легальным платежным средством, а деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, - незаконна. Незаконной финансовой деятельностью, как отмечал ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.По словам эксперта, одной из главных причин усиления борьбы китайских властей с криптовалютой является проблема отмывания денег.Второй проблемой, отмечает эксперт, является высокая волатильность криптовалюты."В текущей экономической ситуации и в условиях строгого государственного контроля над финансовыми спекуляциями многие люди по-прежнему хотят использовать колебания стоимости криптовалюты для получения прибыли. Для этого они готовы использовать различные рычаги для спекуляций, что увеличивает местные риски и подрывает финансовую стабильность", - сказал он.Как важная экономическая держава, "Китай несет ответственность за поддержание международной финансовой стабильности и создание благоприятной среды для развития предприятий", отмечает эксперт. По его словам, центральный банк страны неизбежно усилит меры по предотвращению рисков, связанных с криптовалютой."Я считаю, что меры, принимаемые Китаем, помогут охладить ажиотаж вокруг криптовалюты. Другие крупные экономики мира должны действовать сообща, чтобы запретить спекуляцию криптовалютой. Это не только вопрос поддержания финансовой стабильности, но также вопрос борьбы с подпольными финансами и цепочками финансирования террористических организаций", - добавил Бянь Юнцзу.В то же время эксперт подчеркнул, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой. "Напротив, Китай считает, что цифровизация валюты - это будущая тенденция. И Китай, вероятно, глубже всех в мире осознает удобства, которые предоставляет цифровая валюта", - добавил он.

https://ria.ru/20210922/bitkoin-1751222132.html

https://ria.ru/20210906/mayning-1748893080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, китай, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта