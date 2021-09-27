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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210927/kredit-1751930366.html
Хабаровский край получит инфраструктурный кредит в 3,75 миллиарда рублей
Хабаровский край получит инфраструктурный кредит в 3,75 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.09.2021
Хабаровский край получит инфраструктурный кредит в 3,75 миллиарда рублей
Хабаровский край на развитие микрорайона "Ореховая сопка" в Хабаровске получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:37
2021-09-27T12:17
экономика
хабаровский край
хабаровск
жилье
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Хабаровский край на развитие микрорайона "Ореховая сопка" в Хабаровске получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.Инфраструктурные бюджеты кредиты – один из механизмов по поддержке регионов и их инфраструктурных и социально значимых проектов, который был запушен в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Хабаровский край вошел в число 23 субъектов, чьи заявки поддержаны и одобрены правительством РФ. Объем выданных кредитов достигнет 500 миллиардов рублей к 2024 году. По словам президента, регионы получат их по сниженной ставке сроком на 15 лет.Отмечается, что деньги пойдут на реализацию первого этапа комплексной застройки микрорайона. Основная часть бюджетного кредита предусмотрена на строительство тепломагистрали №35. Еще два объекта по заявке: строительство дорожной сети по улице Героев Пассаров и детского сада по улице Совхозной – улице Шатова на 320 мест. На первом этапе застройки здесь предусмотрено введение 660 тысяч "квадратов" жилья и создание около 1,5 тысяч новых рабочих мест."Заключение соглашения между правительством края и правительством РФ о предоставлении средств из федерального бюджета ожидается в этом году. Реализация инфраструктурных проектов запланирована на 2022-2023 годы", - рассказала и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова.Она добавила, что по поручению губернатора готовится еще одна заявка, в том числе на второй этап развития микрорайона, который предусматривает расширение объемов строительства жилья более чем 1 миллион квадратных метров.Задача, поставленная главой региона - 1 миллион квадратных метров жилой недвижимости, вводимой в строй ежегодно. Для сравнения, в 2021 году планируется к вводу – 317 тысяч "квадратов". За счёт развития конкуренции и увеличения предложений на рынке жилой недвижимости можно добиться снижения цен. По информации правительства региона, большинство экспертов считает, что если Дегтярёву удастся довести объемы жилищного строительства до заветного миллиона, то цена на квадратный метр может снизиться на 30-40%.
https://ria.ru/20210924/degtyarev-1751553944.html
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экономика, хабаровский край, хабаровск, жилье, россия
07:37 27.09.2021 (обновлено: 12:17 27.09.2021)
 
Хабаровский край получит инфраструктурный кредит в 3,75 миллиарда рублей

Хабаровский край получит инфраструктурный кредит на развитие микрорайона "Ореховая сопка"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Хабаровский край на развитие микрорайона "Ореховая сопка" в Хабаровске получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Инфраструктурные бюджеты кредиты – один из механизмов по поддержке регионов и их инфраструктурных и социально значимых проектов, который был запушен в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Хабаровский край вошел в число 23 субъектов, чьи заявки поддержаны и одобрены правительством РФ. Объем выданных кредитов достигнет 500 миллиардов рублей к 2024 году. По словам президента, регионы получат их по сниженной ставке сроком на 15 лет.
"Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 миллиарда рублей получит Хабаровский край. Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, на котором регион защищал свою заявку на получение средств по комплексной застройке микрорайона "Ореховая сопка". Заявка была сформирована по поручению губернатора Михаила Дегтярева", - сообщает региональное правительство.
Отмечается, что деньги пойдут на реализацию первого этапа комплексной застройки микрорайона. Основная часть бюджетного кредита предусмотрена на строительство тепломагистрали №35. Еще два объекта по заявке: строительство дорожной сети по улице Героев Пассаров и детского сада по улице Совхозной – улице Шатова на 320 мест. На первом этапе застройки здесь предусмотрено введение 660 тысяч "квадратов" жилья и создание около 1,5 тысяч новых рабочих мест.
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"Заключение соглашения между правительством края и правительством РФ о предоставлении средств из федерального бюджета ожидается в этом году. Реализация инфраструктурных проектов запланирована на 2022-2023 годы", - рассказала и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова.
Она добавила, что по поручению губернатора готовится еще одна заявка, в том числе на второй этап развития микрорайона, который предусматривает расширение объемов строительства жилья более чем 1 миллион квадратных метров.
Задача, поставленная главой региона - 1 миллион квадратных метров жилой недвижимости, вводимой в строй ежегодно. Для сравнения, в 2021 году планируется к вводу – 317 тысяч "квадратов". За счёт развития конкуренции и увеличения предложений на рынке жилой недвижимости можно добиться снижения цен. По информации правительства региона, большинство экспертов считает, что если Дегтярёву удастся довести объемы жилищного строительства до заветного миллиона, то цена на квадратный метр может снизиться на 30-40%.
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