https://ria.ru/20210927/kraevedenie-1751982541.html

Единый урок краеведения пройдет в липецких школах

Единый урок краеведения пройдет в липецких школах - РИА Новости, 27.09.2021

Единый урок краеведения пройдет в липецких школах

Единый урок краеведения пройдёт в понедельник 27 сентября во всех школах Липецкой области в рамках празднования Всемирного дня туризма, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:58

2021-09-27T12:58

2021-09-27T12:58

липецкая область

елец

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/99/1551929949_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_6457f287741b2d21e6e1cfc63c800c7c.jpg

ЛИПЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Единый урок краеведения пройдёт в понедельник 27 сентября во всех школах Липецкой области в рамках празднования Всемирного дня туризма, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, у Липецкой области огромный туристический потенциал. Такие природные красоты, как заповедник Галичья гора, Воргольские и Кураповские скалы, река Красивая меча привлекают туристов со всей страны. Как и самобытные города. Древний Елец, Данков и Лебедянь.Артамонов отметил, что по территории Липецкой области проложено много туристических маршрутов, которые связаны со школьной программой. Центр развития культуры и туризма организует тематические и образовательные туры для детей. Получить больше информации о турах можно на Липецком туристическом портале "Изучать историю своего края необходимо. Это важно не только для саморазвития, но и для сохранения уникальных традиций и объектов культурного наследия", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html

елец

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елец, липецкая область, игорь артамонов