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Единый урок краеведения пройдет в липецких школах
Единый урок краеведения пройдет в липецких школах - РИА Новости, 27.09.2021
Единый урок краеведения пройдет в липецких школах
Единый урок краеведения пройдёт в понедельник 27 сентября во всех школах Липецкой области в рамках празднования Всемирного дня туризма, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:58
2021-09-27T12:58
2021-09-27T12:58
липецкая область
елец
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Единый урок краеведения пройдёт в понедельник 27 сентября во всех школах Липецкой области в рамках празднования Всемирного дня туризма, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, у Липецкой области огромный туристический потенциал. Такие природные красоты, как заповедник Галичья гора, Воргольские и Кураповские скалы, река Красивая меча привлекают туристов со всей страны. Как и самобытные города. Древний Елец, Данков и Лебедянь.Артамонов отметил, что по территории Липецкой области проложено много туристических маршрутов, которые связаны со школьной программой. Центр развития культуры и туризма организует тематические и образовательные туры для детей. Получить больше информации о турах можно на Липецком туристическом портале "Изучать историю своего края необходимо. Это важно не только для саморазвития, но и для сохранения уникальных традиций и объектов культурного наследия", – подчеркнул Артамонов.
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елец, липецкая область, игорь артамонов