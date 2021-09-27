https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово

Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово - РИА Новости, 27.09.2021

Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово

Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T04:55

2021-09-27T04:55

2021-09-27T11:15

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БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал новое обострение ситуации в регионе."Сербия (армия и полиция страны. — Прим. ред.) не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать", — заявил политик в эфире TV Pink.Нежелание вводить войска он подтвердил в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. "Мы <…> не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — добавил Вучич.Полиция самопровозглашенной республики ранее объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, для этого нужно устанавливать временные номера края. Это требование возмутило местных жителей.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября провели мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной частью страны и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились более 300 бойцов косовского спецназа и снайперов. По протестующим выпустили несколько шашек со слезоточивым газом, однако они отказались расходиться.Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество соотечественников в Косово.

https://ria.ru/20210926/aktsii-1751901162.html

https://ria.ru/20210926/kosovo-1751891760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/kosovo-1751900639.html

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в мире, приштина, оон, косово, нато, александр вучич, александр боцан-харченко, россия, никола селакович