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https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html
Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово - РИА Новости, 27.09.2021
Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T04:55
2021-09-27T11:15
в мире
приштина
оон
косово
нато
александр вучич
александр боцан-харченко
россия
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БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал новое обострение ситуации в регионе."Сербия (армия и полиция страны. — Прим. ред.) не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать", — заявил политик в эфире TV Pink.Нежелание вводить войска он подтвердил в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. "Мы &lt;…&gt; не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — добавил Вучич.Полиция самопровозглашенной республики ранее объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, для этого нужно устанавливать временные номера края. Это требование возмутило местных жителей.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября провели мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной частью страны и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились более 300 бойцов косовского спецназа и снайперов. По протестующим выпустили несколько шашек со слезоточивым газом, однако они отказались расходиться.Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество соотечественников в Косово.
https://ria.ru/20210926/aktsii-1751901162.html
https://ria.ru/20210926/kosovo-1751891760.html
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в мире, приштина, оон, косово, нато, александр вучич, александр боцан-харченко, россия, никола селакович
04:55 27.09.2021 (обновлено: 11:15 27.09.2021)
 
Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово

Вучич заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия НАТО

© REUTERS / Laura HasaniСпецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье
Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Laura Hasani
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БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Белград готов действовать в случае нападения на соотечественников в Косово и при отсутствии реакции на это со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал новое обострение ситуации в регионе.
"Сербия (армия и полиция страны. — Прим. ред.) не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать", — заявил политик в эфире TV Pink.
Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 19:16
В Белграде проверят законность действий спецназа против сербов в Косово
Нежелание вводить войска он подтвердил в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Мы <…> не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", — добавил Вучич.
Полиция самопровозглашенной республики ранее объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, для этого нужно устанавливать временные номера края. Это требование возмутило местных жителей.
Бронетранспортеры косовской полиции у баррикад, установленных сербами возле пограничного перехода Брняк - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 17:15
В российском посольстве прокомментировали ситуацию на севере Косово
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября провели мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной частью страны и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились более 300 бойцов косовского спецназа и снайперов. По протестующим выпустили несколько шашек со слезоточивым газом, однако они отказались расходиться.
Вучич заявил в специальном обращении, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество соотечественников в Косово.
Косовские полицейские - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 19:10В мире
Посольство России указало на виновных в обострении на севере Косово
 
В миреПриштинаООНКосовоНАТОАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоРоссияНикола Селакович
 
 
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