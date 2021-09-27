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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1752085139.html
Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19
Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19
Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:06
2021-09-27T22:06
распространение коронавируса
в мире
сша
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нью-йорк (город)
государственный департамент сша
коронавирусы
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин."Почувствовав симптомы сегодня утром, я вскоре сдал положительный тест на COVID-19 и теперь буду в карантине в ближайшие дни", - написал в Twitter Прайс, который возглавляет пресс-службу госдепа.Он добавил, что чувствует себя "неважно", но считает, что вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.Заместитель Прайса Джалина Портер заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен сдал в понедельник отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, никто из делегации, сопровождавшей Блинкена на прошлой неделе при поездке на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, не заболел COVID, уточнила Портер.
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), государственный департамент сша, коронавирусы, энтони блинкен, нед прайс, коронавирус covid-19
22:06 27.09.2021
 
Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19

Официальный представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19 и ушел на карантин

© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / John Minchillo
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин.
"Почувствовав симптомы сегодня утром, я вскоре сдал положительный тест на COVID-19 и теперь буду в карантине в ближайшие дни", - написал в Twitter Прайс, который возглавляет пресс-службу госдепа.
Он добавил, что чувствует себя "неважно", но считает, что вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.
Заместитель Прайса Джалина Портер заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен сдал в понедельник отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, никто из делегации, сопровождавшей Блинкена на прошлой неделе при поездке на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, не заболел COVID, уточнила Портер.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАООННью-Йорк (город)Государственный департамент СШАКоронавирусыЭнтони БлинкенНед ПрайсКоронавирус COVID-19
 
 
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