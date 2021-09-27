https://ria.ru/20210927/koronavirus-1752085139.html

Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19

Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

Представитель Госдепа Прайс заболел COVID-19

Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T22:06

2021-09-27T22:06

2021-09-27T22:06

распространение коронавируса

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государственный департамент сша

коронавирусы

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что заболел коронавирусом и ушел на карантин."Почувствовав симптомы сегодня утром, я вскоре сдал положительный тест на COVID-19 и теперь буду в карантине в ближайшие дни", - написал в Twitter Прайс, который возглавляет пресс-службу госдепа.Он добавил, что чувствует себя "неважно", но считает, что вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.Заместитель Прайса Джалина Портер заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен сдал в понедельник отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, никто из делегации, сопровождавшей Блинкена на прошлой неделе при поездке на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, не заболел COVID, уточнила Портер.

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751987563.html

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