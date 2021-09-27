https://ria.ru/20210927/koronavirus-1752035553.html
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:35
2021-09-27T16:35
2021-09-27T17:26
мид белоруссии
коронавирус covid-19
в мире
оон
воз
владимир макей
здоровье - общество
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления."Уже более полутора лет мир находится в заложниках у пандемии COVID-19, она унесла жизни миллионов людей, привела к необратимым социальным и экономическим потерям, обнажила многие негативные глобальные процессы… Отмечаем абсолютную важность недопущения политизации этой тематики, включая изучение причин происхождения вируса", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.Он добавил, что белорусская сторона в полной мере поддерживает проходящий в рамках ВОЗ процесс ее укрепления в реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
https://ria.ru/20210926/razvedka-1751859000.html
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мид белоруссии, коронавирус covid-19, в мире, оон, воз, владимир макей , здоровье - общество
16:35 27.09.2021 (обновлено: 17:26 27.09.2021)
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса
Глава МИД Белоруссии Макей: недопустимо политизировать тему коронавируса