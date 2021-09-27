https://ria.ru/20210927/koronavirus-1752035553.html

В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса

В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021

В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:35

2021-09-27T16:35

2021-09-27T17:26

мид белоруссии

коронавирус covid-19

в мире

оон

воз

владимир макей

здоровье - общество

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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления."Уже более полутора лет мир находится в заложниках у пандемии COVID-19, она унесла жизни миллионов людей, привела к необратимым социальным и экономическим потерям, обнажила многие негативные глобальные процессы… Отмечаем абсолютную важность недопущения политизации этой тематики, включая изучение причин происхождения вируса", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.Он добавил, что белорусская сторона в полной мере поддерживает проходящий в рамках ВОЗ процесс ее укрепления в реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

https://ria.ru/20210926/razvedka-1751859000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, коронавирус covid-19, в мире, оон, воз, владимир макей , здоровье - общество