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В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:35
2021-09-27T17:26
мид белоруссии
коронавирус covid-19
в мире
оон
воз
владимир макей
здоровье - общество
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления."Уже более полутора лет мир находится в заложниках у пандемии COVID-19, она унесла жизни миллионов людей, привела к необратимым социальным и экономическим потерям, обнажила многие негативные глобальные процессы… Отмечаем абсолютную важность недопущения политизации этой тематики, включая изучение причин происхождения вируса", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.Он добавил, что белорусская сторона в полной мере поддерживает проходящий в рамках ВОЗ процесс ее укрепления в реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
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мид белоруссии, коронавирус covid-19, в мире, оон, воз, владимир макей , здоровье - общество
16:35 27.09.2021 (обновлено: 17:26 27.09.2021)
 
В МИД Белоруссии призвали не политизировать тему коронавируса

Глава МИД Белоруссии Макей: недопустимо политизировать тему коронавируса

© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что недопустимо политизировать тему борьбы против пандемии коронавируса, а также изучение причин его появления.
"Уже более полутора лет мир находится в заложниках у пандемии COVID-19, она унесла жизни миллионов людей, привела к необратимым социальным и экономическим потерям, обнажила многие негативные глобальные процессы… Отмечаем абсолютную важность недопущения политизации этой тематики, включая изучение причин происхождения вируса", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.
Он добавил, что белорусская сторона в полной мере поддерживает проходящий в рамках ВОЗ процесс ее укрепления в реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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