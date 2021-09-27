https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751987563.html
Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, говорится в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:14
2021-09-27T13:14
2021-09-27T13:14
распространение коронавируса
италия
франция
португалия
оксфордский университет
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.Исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.Как сообщают ученые, коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах."Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", - отмечают авторы исследования.По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.
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италия, франция, португалия, оксфордский университет, коронавирус covid-19
Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Ученые: COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.
Исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США
и Чили
.
Как сообщают ученые, коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.
"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", - отмечают авторы исследования.
По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве
- на 1,7.