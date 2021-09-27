https://ria.ru/20210927/korona-1751654724.html

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 27.09.2021

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Стало известно, что возлюбленного принцессы Дианы египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоны "Короны" сыграет Халид Абдалла. Об этом сообщает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:09

2021-09-27T01:09

2021-09-27T02:17

культура

париж

диана, принцесса уэльская

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стало известно, что возлюбленного принцессы Дианы египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоны "Короны" сыграет Халид Абдалла. Об этом сообщает Variety. Актер известен по ролям в таких проектах, как "Бегущий за ветром", "Потерянный рейс" и другим.Образ Леди Ди в сериале воплотит Элизабет Дебики — звезда "Довода" и "Ночного администратора". Подробности сюжета держатся в тайне. Однако, судя по выбору актеров на главные роли, в проекте могут рассказать о последних месяцах жизни принцессы, считают в Variety. Роман Дианы и Доди начался летом 1997 года. Аль-Файед был продюсером и считался плейбоем. Их отношения обсуждались во всем мире, и папарацци преследовали пару повсюду. Влюбленные погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Создатели "Короны" не говорят, будет ли в пятом сезоне представлена эта авария. У Элизабет Дебики будет много материала для подготовки к роли — Диана была самой фотографируемой женщиной в мире. Халиду Абдалле повезло меньше: говорят, Доди не дал ни одного интервью. В пятом сезоне "Короны" будет показана жизнь королевской семьи в 1990-х годах. Это время было непростыми для монаршей семьи. В 1992 со своими партнерами разошлись трое из четырех детей королевы. В 1995 вышло скандальное интервью Дианы Мартину Баширу, в котором она говорила о своих отношениях с Чарльзом.

https://ria.ru/20210924/diana-1751633994.html

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париж, диана, принцесса уэльская, новости культуры, кино и сериалы