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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/korona-1751654724.html
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 27.09.2021
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
Стало известно, что возлюбленного принцессы Дианы египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоны "Короны" сыграет Халид Абдалла. Об этом сообщает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:09
2021-09-27T02:17
культура
париж
диана, принцесса уэльская
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стало известно, что возлюбленного принцессы Дианы египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоны "Короны" сыграет Халид Абдалла. Об этом сообщает Variety. Актер известен по ролям в таких проектах, как "Бегущий за ветром", "Потерянный рейс" и другим.Образ Леди Ди в сериале воплотит Элизабет Дебики — звезда "Довода" и "Ночного администратора". Подробности сюжета держатся в тайне. Однако, судя по выбору актеров на главные роли, в проекте могут рассказать о последних месяцах жизни принцессы, считают в Variety. Роман Дианы и Доди начался летом 1997 года. Аль-Файед был продюсером и считался плейбоем. Их отношения обсуждались во всем мире, и папарацци преследовали пару повсюду. Влюбленные погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Создатели "Короны" не говорят, будет ли в пятом сезоне представлена эта авария. У Элизабет Дебики будет много материала для подготовки к роли — Диана была самой фотографируемой женщиной в мире. Халиду Абдалле повезло меньше: говорят, Доди не дал ни одного интервью. В пятом сезоне "Короны" будет показана жизнь королевской семьи в 1990-х годах. Это время было непростыми для монаршей семьи. В 1992 со своими партнерами разошлись трое из четырех детей королевы. В 1995 вышло скандальное интервью Дианы Мартину Баширу, в котором она говорила о своих отношениях с Чарльзом.
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париж, диана, принцесса уэльская, новости культуры, кино и сериалы
01:09 27.09.2021 (обновлено: 02:17 27.09.2021)
 
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"

Возлюбленного Дианы Аль-Файеда в новом сезоне сериала "Корона" сыграет Халид Абдалла

© AFP 2021 / Getty Images/Larry BusaccaХалид Абдалла
Халид Абдалла - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Larry Busacca
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стало известно, что возлюбленного принцессы Дианы египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоны "Короны" сыграет Халид Абдалла. Об этом сообщает Variety.
Актер известен по ролям в таких проектах, как "Бегущий за ветром", "Потерянный рейс" и другим.
Образ Леди Ди в сериале воплотит Элизабет Дебики — звезда "Довода" и "Ночного администратора".
Подробности сюжета держатся в тайне. Однако, судя по выбору актеров на главные роли, в проекте могут рассказать о последних месяцах жизни принцессы, считают в Variety.
Роман Дианы и Доди начался летом 1997 года. Аль-Файед был продюсером и считался плейбоем. Их отношения обсуждались во всем мире, и папарацци преследовали пару повсюду. Влюбленные погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Создатели "Короны" не говорят, будет ли в пятом сезоне представлена эта авария.
© AP Photo / Nice Matin/Patrick BarДоди Аль-Файед и принцесса Диана
Доди Аль-Файед и принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Nice Matin/Patrick Bar
Доди Аль-Файед и принцесса Диана
У Элизабет Дебики будет много материала для подготовки к роли — Диана была самой фотографируемой женщиной в мире. Халиду Абдалле повезло меньше: говорят, Доди не дал ни одного интервью.
В пятом сезоне "Короны" будет показана жизнь королевской семьи в 1990-х годах. Это время было непростыми для монаршей семьи. В 1992 со своими партнерами разошлись трое из четырех детей королевы. В 1995 вышло скандальное интервью Дианы Мартину Баширу, в котором она говорила о своих отношениях с Чарльзом.
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