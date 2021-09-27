https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752041920.html

В МИД оценили реакцию Украины на контракт между Россией и Венгрией по газу

В МИД оценили реакцию Украины на контракт между Россией и Венгрией по газу - РИА Новости, 27.09.2021

В МИД оценили реакцию Украины на контракт между Россией и Венгрией по газу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:59

2021-09-27T16:59

2021-09-27T16:59

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алексей миллер

петер сийярто

мария захарова

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины и напомнила, что "доносы на соседей" из зависти являются "питательной средой" для становления тоталитаризма.Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. В МИД Украины заявили, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.

https://ria.ru/20210927/gaz-1752037492.html

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

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в мире, венгрия, австрия, сербия, газпром, алексей миллер, петер сийярто, мария захарова