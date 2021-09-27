https://ria.ru/20210927/kontrakt-1751919368.html
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет - РИА Новости, 27.09.2021
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:42
2021-09-27T00:42
2021-09-27T00:42
экономика
венгрия
австрия
сербия
газпром
алексей миллер
петер сийярто
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743226237_188:0:2657:1389_1920x0_80_0_0_a6ca0e7c3b0e9194607cb0882c54420b.jpg
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.Ранее Сийярто сообщил РИА Новости о предстоящем визите Миллера в столицу Венгрии. Он заявил, что речь идет о подписании контракта с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Как сообщалось ранее, 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/miller-1750570784.html
венгрия
австрия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743226237_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_d7adaa3518cd36c0211366a675955172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, австрия, сербия, газпром, алексей миллер, петер сийярто, цены на нефть
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт на поставку газа до конца 2036 года