https://ria.ru/20210927/kontrakt-1751919368.html

"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет

"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет - РИА Новости, 27.09.2021

"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:42

2021-09-27T00:42

2021-09-27T00:42

экономика

венгрия

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сербия

газпром

алексей миллер

петер сийярто

цены на нефть

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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.Ранее Сийярто сообщил РИА Новости о предстоящем визите Миллера в столицу Венгрии. Он заявил, что речь идет о подписании контракта с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Как сообщалось ранее, 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/miller-1750570784.html

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экономика, венгрия, австрия, сербия, газпром, алексей миллер, петер сийярто, цены на нефть