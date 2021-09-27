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"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет - РИА Новости, 27.09.2021
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:42
2021-09-27T00:42
экономика
венгрия
австрия
сербия
газпром
алексей миллер
петер сийярто
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.Ранее Сийярто сообщил РИА Новости о предстоящем визите Миллера в столицу Венгрии. Он заявил, что речь идет о подписании контракта с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Как сообщалось ранее, 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
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экономика, венгрия, австрия, сербия, газпром, алексей миллер, петер сийярто, цены на нефть
00:42 27.09.2021
 
"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт сроком на 15 лет

"Газпром" и правительство Венгрии подпишут контракт на поставку газа до конца 2036 года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.
Ранее Сийярто сообщил РИА Новости о предстоящем визите Миллера в столицу Венгрии. Он заявил, что речь идет о подписании контракта с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Как сообщалось ранее, 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 16:49В мире
Миллер допустил, что цена на газ в Европе снова начнет бить рекорды
Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
 
ЭкономикаВенгрияАвстрияСербияГазпромАлексей МиллерПетер СийяртоЦены на нефть
 
 
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