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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/konkurent-1752022297.html
Эксперт назвал бесплатный контент серьезным конкурентом современной книги
Эксперт назвал бесплатный контент серьезным конкурентом современной книги - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперт назвал бесплатный контент серьезным конкурентом современной книги
У современной книги есть лишь один серьезный конкурент – бесплатный контент, распространяемый цифровыми платформами, заявил генеральный директор издательской... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:35
2021-09-27T15:58
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. У современной книги есть лишь один серьезный конкурент – бесплатный контент, распространяемый цифровыми платформами, заявил генеральный директор издательской группы "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев.В понедельник в рамках Московской международной книжной ярмарки проходит конференция "Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. Эволюция бизнес-моделей в цифровую эру"."Издательства столкнулись с сильной конкуренцией со стороны цифровых платформ, таких как "Яндекс", Facebook, Instagram. Эти источники информации рассматривают книгу как конкурента. Соответственно, у них увеличивается объем бесплатного контента, дорожают маркетинговые коммуникации. Мы наблюдаем это на примере интернет-сервиса "Яндекс. Дзен", где публикуется огромное количество бесплатного контента. Это оказывает серьезное давление на книжный рынок", — рассказал Капьев на конференции.Эксперт опроверг миф о том, что современные люди мало читают, отметив, что человек ежедневно тратит большое количество времени на изучение бесплатного контента, а не книг."В действительности люди читают около восьми часов в день. Проблема лишь в том, что из этих восьми часов на прочтение книг они тратят менее получаса. Не нужно заставлять людей просто читать, нужно заставлять их читать именно книги", — добавил эксперт.Для того чтобы повысить читательский интерес к книге, издателям и авторам необходимо иначе смотреть на рынок книгоиздания – нужно искать способы сделать книгу более интересной и привлекательной для человека, чем бесплатный контент, заявил Капьев.Он отметил, что, несмотря на высокую конкуренцию со стороны цифровых платформ, потребление книг в России в этом году увеличилось. "У нас очень оптимистичный взгляд на потребление книг в этом году: цифры в количественном выражении значительно опережают 2019 год", — отметил эксперт.Московская международная книжная ярмарка проходит с 24 по 27 сентября в "Экспоцентре". В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.
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общество, технологии, экспоцентр, facebook, книги, яндекс, россия
15:35 27.09.2021 (обновлено: 15:58 27.09.2021)
 
Эксперт назвал бесплатный контент серьезным конкурентом современной книги

Гендиректор "Эксмо-АСТ" Капьев: бесплатный контент стал серьезным конкурентом книги

© Depositphotos / GeorgeRudyСтудент с ноутбуком в библиотеке
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Depositphotos / GeorgeRudy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. У современной книги есть лишь один серьезный конкурент – бесплатный контент, распространяемый цифровыми платформами, заявил генеральный директор издательской группы "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев.
В понедельник в рамках Московской международной книжной ярмарки проходит конференция "Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. Эволюция бизнес-моделей в цифровую эру".
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"Издательства столкнулись с сильной конкуренцией со стороны цифровых платформ, таких как "Яндекс", Facebook, Instagram. Эти источники информации рассматривают книгу как конкурента. Соответственно, у них увеличивается объем бесплатного контента, дорожают маркетинговые коммуникации. Мы наблюдаем это на примере интернет-сервиса "Яндекс. Дзен", где публикуется огромное количество бесплатного контента. Это оказывает серьезное давление на книжный рынок", — рассказал Капьев на конференции.
Эксперт опроверг миф о том, что современные люди мало читают, отметив, что человек ежедневно тратит большое количество времени на изучение бесплатного контента, а не книг.
"В действительности люди читают около восьми часов в день. Проблема лишь в том, что из этих восьми часов на прочтение книг они тратят менее получаса. Не нужно заставлять людей просто читать, нужно заставлять их читать именно книги", — добавил эксперт.
Для того чтобы повысить читательский интерес к книге, издателям и авторам необходимо иначе смотреть на рынок книгоиздания – нужно искать способы сделать книгу более интересной и привлекательной для человека, чем бесплатный контент, заявил Капьев.
Он отметил, что, несмотря на высокую конкуренцию со стороны цифровых платформ, потребление книг в России в этом году увеличилось. "У нас очень оптимистичный взгляд на потребление книг в этом году: цифры в количественном выражении значительно опережают 2019 год", — отметил эксперт.
Московская международная книжная ярмарка проходит с 24 по 27 сентября в "Экспоцентре". В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.
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