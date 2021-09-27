https://ria.ru/20210927/konferentsiya-1752013697.html

Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября

Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября - РИА Новости, 27.09.2021

Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября

Пятнадцатого октября 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya деловое издание "Ведомости" организует XIV ежегодную конференцию "Медиабизнес". РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:12

2021-09-27T15:12

2021-09-27T15:12

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752013812_42:0:1162:630_1920x0_80_0_0_e27cf1509c06aa07249d77b07565e79b.jpg

МОСКВА, 27 сен – ИД "Ведомости". Пятнадцатого октября 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya деловое издание "Ведомости" организует XIV ежегодную конференцию "Медиабизнес".Популярность платформ и социальных сетей – реальность современной медиаиндустрии. Теперь для того, чтобы привлечь аудиторию и быть номером один в новом мире, медиакомпании вынуждены отказаться от привычных бизнес-стратегий и находить новые подходы к зрителю. Оригинальные форматы и каналы уже показали свою эффективность, но главным преимуществом на рынке, конечно же, будет уникальный контент. Именно он определит, кто станет лидером отрасли.Первые лица российских медиахолдингов, рекламодатели и эксперты встретятся на конференции, чтобы обсудить актуальное состояние национального медиабизнеса, его потенциал и прогнозы развития.В фокусе обсуждения ряд вопросов: Контент всему голова? Новые игроки и старые гиганты-экосистемы. Будет ли меняться ландшафт медиабизнеса в России? Как будет дальше развиваться линейное ТВ? Рост или только удержание? Производство онлайн-сериалов. Изменился ли подход к производству за последние пять лет? Social impact entertainment как важный тренд мировой индустрии. Нужны ли традиционные медиа для продвижения продукта на рынке?Подробнее – на сайте мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/media21По вопросам участия обращайтесь к Елене Щербаковой по тел. +7 495 956 3458 #4222 или по электронной почте e.scherbakova@vedomosti.ruПо вопросам аккредитации – к Александре Мартыновой по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы