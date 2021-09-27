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Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября
Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября - РИА Новости, 27.09.2021
Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября
Пятнадцатого октября 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya деловое издание "Ведомости" организует XIV ежегодную конференцию "Медиабизнес". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:12
2021-09-27T15:12
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 сен – ИД "Ведомости". Пятнадцатого октября 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya деловое издание "Ведомости" организует XIV ежегодную конференцию "Медиабизнес".Популярность платформ и социальных сетей – реальность современной медиаиндустрии. Теперь для того, чтобы привлечь аудиторию и быть номером один в новом мире, медиакомпании вынуждены отказаться от привычных бизнес-стратегий и находить новые подходы к зрителю. Оригинальные форматы и каналы уже показали свою эффективность, но главным преимуществом на рынке, конечно же, будет уникальный контент. Именно он определит, кто станет лидером отрасли.Первые лица российских медиахолдингов, рекламодатели и эксперты встретятся на конференции, чтобы обсудить актуальное состояние национального медиабизнеса, его потенциал и прогнозы развития.В фокусе обсуждения ряд вопросов: Контент всему голова? Новые игроки и старые гиганты-экосистемы. Будет ли меняться ландшафт медиабизнеса в России? Как будет дальше развиваться линейное ТВ? Рост или только удержание? Производство онлайн-сериалов. Изменился ли подход к производству за последние пять лет? Social impact entertainment как важный тренд мировой индустрии. Нужны ли традиционные медиа для продвижения продукта на рынке?Подробнее – на сайте мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/media21По вопросам участия обращайтесь к Елене Щербаковой по тел. +7 495 956 3458 #4222 или по электронной почте e.scherbakova@vedomosti.ruПо вопросам аккредитации – к Александре Мартыновой по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
15:12 27.09.2021
 

Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября

© ИД "Ведомости"Ежегодная конференция "Медиабизнес" пройдет в Москве 15 октября
Ежегодная конференция Медиабизнес пройдет в Москве 15 октября
© ИД "Ведомости"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – ИД "Ведомости". Пятнадцатого октября 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya деловое издание "Ведомости" организует XIV ежегодную конференцию "Медиабизнес".
Популярность платформ и социальных сетей – реальность современной медиаиндустрии. Теперь для того, чтобы привлечь аудиторию и быть номером один в новом мире, медиакомпании вынуждены отказаться от привычных бизнес-стратегий и находить новые подходы к зрителю. Оригинальные форматы и каналы уже показали свою эффективность, но главным преимуществом на рынке, конечно же, будет уникальный контент. Именно он определит, кто станет лидером отрасли.
Первые лица российских медиахолдингов, рекламодатели и эксперты встретятся на конференции, чтобы обсудить актуальное состояние национального медиабизнеса, его потенциал и прогнозы развития.
В фокусе обсуждения ряд вопросов: Контент всему голова? Новые игроки и старые гиганты-экосистемы. Будет ли меняться ландшафт медиабизнеса в России? Как будет дальше развиваться линейное ТВ? Рост или только удержание? Производство онлайн-сериалов. Изменился ли подход к производству за последние пять лет? Social impact entertainment как важный тренд мировой индустрии. Нужны ли традиционные медиа для продвижения продукта на рынке?
Подробнее – на сайте мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/media21
По вопросам участия обращайтесь к Елене Щербаковой по тел. +7 495 956 3458 #4222 или по электронной почте e.scherbakova@vedomosti.ru
По вопросам аккредитации – к Александре Мартыновой по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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