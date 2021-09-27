https://ria.ru/20210927/koalitsiya-1752018891.html
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции - РИА Новости, 27.09.2021
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет заявил, что его блок готов... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:18
2021-09-27T15:18
2021-09-27T15:39
в мире
германия
хдс/хсс
армин лашет
союз 90/зеленые
свободная демократическая партия германии
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет заявил, что его блок готов начать переговоры о формировании коалиции "Ямайка" с либералами и "Зелеными"."Канцлером в Германии будет тот, кто получит большинство в германском бундестаге. Это записано в нашей конституции... Федеральное правление ХДС едино во мнении, что мы готовы к переговорам о коалиции "Ямайка", - сказал Лашет на пресс-конференции в Берлине.Лашет также допустил, что консерваторы уйдут в оппозицию по итогам этих переговоров."Мы сделаем это, неважно, окажемся ли мы в конце этого процесса в ответственной роли в правительстве или в оппозиции. В правительстве обновление блока должно также произойти на основании того, о чем мы все вместе договоримся", - сказал Лашет.Коалиция "Ямайка" (в соответствии с флагом Ямайки и брендовыми цветами партий ФРГ) состоит из ХДС/ХСС ("черные"), либералов из Свободной демократической партии ("желтые") и партии "Союз 90/Зеленые" ("зеленые"). В ФРГ правительство формируют несколько партий в составе коалиции.
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751986306.html
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в мире, германия, хдс/хсс, армин лашет, союз 90/зеленые , свободная демократическая партия германии, выборы в парламент германии
15:18 27.09.2021 (обновлено: 15:39 27.09.2021)
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции
Лидер ХДС Лашет: консерваторы готовы начать переговоры о формировании коалиции