Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/koalitsiya-1752018891.html
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции - РИА Новости, 27.09.2021
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет заявил, что его блок готов... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:18
2021-09-27T15:39
в мире
германия
хдс/хсс
армин лашет
союз 90/зеленые
свободная демократическая партия германии
выборы в парламент германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751904996_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_9dbd2b90216cbaac956703269a058c3a.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет заявил, что его блок готов начать переговоры о формировании коалиции "Ямайка" с либералами и "Зелеными"."Канцлером в Германии будет тот, кто получит большинство в германском бундестаге. Это записано в нашей конституции... Федеральное правление ХДС едино во мнении, что мы готовы к переговорам о коалиции "Ямайка", - сказал Лашет на пресс-конференции в Берлине.Лашет также допустил, что консерваторы уйдут в оппозицию по итогам этих переговоров."Мы сделаем это, неважно, окажемся ли мы в конце этого процесса в ответственной роли в правительстве или в оппозиции. В правительстве обновление блока должно также произойти на основании того, о чем мы все вместе договоримся", - сказал Лашет.Коалиция "Ямайка" (в соответствии с флагом Ямайки и брендовыми цветами партий ФРГ) состоит из ХДС/ХСС ("черные"), либералов из Свободной демократической партии ("желтые") и партии "Союз 90/Зеленые" ("зеленые"). В ФРГ правительство формируют несколько партий в составе коалиции.
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751986306.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751904996_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_6145d163e1cb2cc2172b4ff633142c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, хдс/хсс, армин лашет, союз 90/зеленые , свободная демократическая партия германии, выборы в парламент германии
15:18 27.09.2021 (обновлено: 15:39 27.09.2021)
 
В ХДС/ХСС заявили о готовности начать переговоры о формировании коалиции

Лидер ХДС Лашет: консерваторы готовы начать переговоры о формировании коалиции

© AP Photo / Hauke-Christian DittrichПартия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии
Партия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Hauke-Christian Dittrich
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет заявил, что его блок готов начать переговоры о формировании коалиции "Ямайка" с либералами и "Зелеными".
"Канцлером в Германии будет тот, кто получит большинство в германском бундестаге. Это записано в нашей конституции... Федеральное правление ХДС едино во мнении, что мы готовы к переговорам о коалиции "Ямайка", - сказал Лашет на пресс-конференции в Берлине.
Лашет также допустил, что консерваторы уйдут в оппозицию по итогам этих переговоров.
"Мы сделаем это, неважно, окажемся ли мы в конце этого процесса в ответственной роли в правительстве или в оппозиции. В правительстве обновление блока должно также произойти на основании того, о чем мы все вместе договоримся", - сказал Лашет.
Коалиция "Ямайка" (в соответствии с флагом Ямайки и брендовыми цветами партий ФРГ) состоит из ХДС/ХСС ("черные"), либералов из Свободной демократической партии ("желтые") и партии "Союз 90/Зеленые" ("зеленые"). В ФРГ правительство формируют несколько партий в составе коалиции.
Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:11
У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
 
В миреГерманияХДС/ХССАрмин ЛашетСоюз 90/ЗеленыеСвободная демократическая партия ГерманииВыборы в парламент Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния