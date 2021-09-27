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Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге
Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021
Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге
Канцлер Ангела Меркель после прошедших выборов остается во главе правительства, пока будут идти коалиционные переговоры, но в этот раз они не затянутся надолго, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T06:09
2021-09-27T06:09
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель после прошедших выборов остается во главе правительства, пока будут идти коалиционные переговоры, но в этот раз они не затянутся надолго, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Пока будут идти переговоры, Меркель по конституции будет оставаться канцлером. Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года - свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, она окончательно покинет должность.Дидерих выразил мысль, что несмотря на, вероятно, крайне сложный расклад сил после выборов, коалиционные переговоры не затянутся на слишком длительный срок. Причина тому - опыт 2017 года.По словам эксперта, "таким напряженными, как в этом году, выборы в Германии бывают редко". "Если кто-то вам скажет "я точно знаю результат", то он врет. Это невозможно знать точно. Шольц опережает Лашета, но не исключено, что ХДС в последний момент отыграет позиции", - пояснил он.Дидерих отмечает, что ни один из вариантов для будущей коалиции нельзя исключать полностью, даже вариант "большой коалиции", то есть правительства с участием ХДС/ХСС и СДПГ, несмотря на то, что социал-демократ Олаф Шольц с самого начала кампании подчеркивал, что христианским демократам после 16 лет в правительстве стоит уйти в оппозиции. Но Дидерих обращает внимание - Шольц не исключил вариант новой "большой коалиции" полностью."Шольц говорил: "Я хочу, чтобы ХДС ушли в оппозицию и там восстановили бы силы". Это значит, что он хочет коалицию против ХДС. Но это не значит, что он исключает большую коалицию", - заявил он.По его словам, "большая коалиция" несмотря на все сигналы со стороны партий, возможна. "Социал-демократы и "Зеленые" на последнем раунде дебатов кандидатов в канцлеры четко показали, что они бы предпочли править вместе. Но вероятно им нужен будет партнер по коалиции. Это либо свободные демократы, либо Левые. Но если с обеими партиями ничего не получится, то тогда весьма вероятно нужна будет коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами как последний вариант. Я считаю это маловероятным, но это не исключено", - заявил Дидерих.
https://ria.ru/20210927/vybory-1751927463.html
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
06:09 27.09.2021
 
Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге

Немецкий политолог Дидерих сообщил, что коалицию в бундестаге сформируют быстро

© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЗдание Бундестага
Здание Бундестага - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель после прошедших выборов остается во главе правительства, пока будут идти коалиционные переговоры, но в этот раз они не затянутся надолго, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Пока будут идти переговоры, Меркель по конституции будет оставаться канцлером. Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года - свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, она окончательно покинет должность.
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Дидерих выразил мысль, что несмотря на, вероятно, крайне сложный расклад сил после выборов, коалиционные переговоры не затянутся на слишком длительный срок. Причина тому - опыт 2017 года.
"Я думаю, что все участники в этом году хотят избежать такого марафона. И кроме того, свободные демократы (из-за них в 2017 году провалилась первая попытка сформировать коалицию - ред.) утратят доверие, если вновь пойдут на переговоры и в конце концов выйдут из них. Поэтому сейчас ситуация благоприятствует коалиционным переговорам между социал-демократами, "Зелеными" и свободными демократами. На заднем фоне стоят переговоры социал-демократов, "Зеленых" и Левых, но я считаю это маловероятным. В любом случае, я считаю, что у всех есть желание сделать так, чтобы переговоры не длились так долго, как в 2017 году", - заявил Дидерих РИА Новости.
По словам эксперта, "таким напряженными, как в этом году, выборы в Германии бывают редко". "Если кто-то вам скажет "я точно знаю результат", то он врет. Это невозможно знать точно. Шольц опережает Лашета, но не исключено, что ХДС в последний момент отыграет позиции", - пояснил он.
Дидерих отмечает, что ни один из вариантов для будущей коалиции нельзя исключать полностью, даже вариант "большой коалиции", то есть правительства с участием ХДС/ХСС и СДПГ, несмотря на то, что социал-демократ Олаф Шольц с самого начала кампании подчеркивал, что христианским демократам после 16 лет в правительстве стоит уйти в оппозиции. Но Дидерих обращает внимание - Шольц не исключил вариант новой "большой коалиции" полностью.
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"Шольц говорил: "Я хочу, чтобы ХДС ушли в оппозицию и там восстановили бы силы". Это значит, что он хочет коалицию против ХДС. Но это не значит, что он исключает большую коалицию", - заявил он.
По его словам, "большая коалиция" несмотря на все сигналы со стороны партий, возможна. "Социал-демократы и "Зеленые" на последнем раунде дебатов кандидатов в канцлеры четко показали, что они бы предпочли править вместе. Но вероятно им нужен будет партнер по коалиции. Это либо свободные демократы, либо Левые. Но если с обеими партиями ничего не получится, то тогда весьма вероятно нужна будет коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами как последний вариант. Я считаю это маловероятным, но это не исключено", - заявил Дидерих.
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