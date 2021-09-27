https://ria.ru/20210927/koalitsiya-1751928217.html

Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге

Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021

Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге

Канцлер Ангела Меркель после прошедших выборов остается во главе правительства, пока будут идти коалиционные переговоры, но в этот раз они не затянутся надолго, РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T06:09

2021-09-27T06:09

2021-09-27T06:09

в мире

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель после прошедших выборов остается во главе правительства, пока будут идти коалиционные переговоры, но в этот раз они не затянутся надолго, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Пока будут идти переговоры, Меркель по конституции будет оставаться канцлером. Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года - свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, она окончательно покинет должность.Дидерих выразил мысль, что несмотря на, вероятно, крайне сложный расклад сил после выборов, коалиционные переговоры не затянутся на слишком длительный срок. Причина тому - опыт 2017 года.По словам эксперта, "таким напряженными, как в этом году, выборы в Германии бывают редко". "Если кто-то вам скажет "я точно знаю результат", то он врет. Это невозможно знать точно. Шольц опережает Лашета, но не исключено, что ХДС в последний момент отыграет позиции", - пояснил он.Дидерих отмечает, что ни один из вариантов для будущей коалиции нельзя исключать полностью, даже вариант "большой коалиции", то есть правительства с участием ХДС/ХСС и СДПГ, несмотря на то, что социал-демократ Олаф Шольц с самого начала кампании подчеркивал, что христианским демократам после 16 лет в правительстве стоит уйти в оппозиции. Но Дидерих обращает внимание - Шольц не исключил вариант новой "большой коалиции" полностью."Шольц говорил: "Я хочу, чтобы ХДС ушли в оппозицию и там восстановили бы силы". Это значит, что он хочет коалицию против ХДС. Но это не значит, что он исключает большую коалицию", - заявил он.По его словам, "большая коалиция" несмотря на все сигналы со стороны партий, возможна. "Социал-демократы и "Зеленые" на последнем раунде дебатов кандидатов в канцлеры четко показали, что они бы предпочли править вместе. Но вероятно им нужен будет партнер по коалиции. Это либо свободные демократы, либо Левые. Но если с обеими партиями ничего не получится, то тогда весьма вероятно нужна будет коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами как последний вариант. Я считаю это маловероятным, но это не исключено", - заявил Дидерих.

https://ria.ru/20210927/vybory-1751927463.html

https://ria.ru/20210927/bavariya-1751922779.html

https://ria.ru/20210927/rezultaty-1751921190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии