https://ria.ru/20210927/kitay-1752021655.html

В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека

В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека - РИА Новости, 27.09.2021

В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека

Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:32

2021-09-27T15:32

2021-09-27T15:32

наука

китай

хэнань

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных археологов и антропологов.По данным агентства, окаменелости были найдены в одной из пещер центральной китайской провинции Хэнань. Отмечается, что обнаруженный череп возрастом 32 тысячи лет – самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции."Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно", - говорится в сообщении агентства.Глава института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван заявил, что новые находки имеют большое значение в изучении происхождения и развития современного человека в Китае.Помимо окаменелостей черепов, археологи обнаружили более 10 тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков возрастом примерно от 30 тысяч до 40 тысяч лет. В пещере ученые также нашли каменные орудия, среди которых были скребки.

https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html

китай

хэнань

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китай, хэнань