https://ria.ru/20210927/kitay-1752021655.html
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека - РИА Новости, 27.09.2021
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека
Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:32
2021-09-27T15:32
2021-09-27T15:32
наука
китай
хэнань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_82c0bb51b42546fa5952f03f4d4280a6.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных археологов и антропологов.По данным агентства, окаменелости были найдены в одной из пещер центральной китайской провинции Хэнань. Отмечается, что обнаруженный череп возрастом 32 тысячи лет – самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции."Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно", - говорится в сообщении агентства.Глава института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван заявил, что новые находки имеют большое значение в изучении происхождения и развития современного человека в Китае.Помимо окаменелостей черепов, археологи обнаружили более 10 тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков возрастом примерно от 30 тысяч до 40 тысяч лет. В пещере ученые также нашли каменные орудия, среди которых были скребки.
https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html
китай
хэнань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_40530b1a844be1c571d93a187f74e9f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хэнань
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека
В Китае нашли окаменелые кости черепа человека возрастом 32 тысячи лет