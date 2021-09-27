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Наука
https://ria.ru/20210927/kitay-1752021655.html
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека - РИА Новости, 27.09.2021
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека
Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:32
2021-09-27T15:32
наука
китай
хэнань
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных археологов и антропологов.По данным агентства, окаменелости были найдены в одной из пещер центральной китайской провинции Хэнань. Отмечается, что обнаруженный череп возрастом 32 тысячи лет – самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции."Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно", - говорится в сообщении агентства.Глава института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван заявил, что новые находки имеют большое значение в изучении происхождения и развития современного человека в Китае.Помимо окаменелостей черепов, археологи обнаружили более 10 тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков возрастом примерно от 30 тысяч до 40 тысяч лет. В пещере ученые также нашли каменные орудия, среди которых были скребки.
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китай, хэнань
15:32 27.09.2021
 
В Китае нашли окаменелые кости черепа древнего человека

В Китае нашли окаменелые кости черепа человека возрастом 32 тысячи лет

© Pixabay / Jumbuk73Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Pixabay / Jumbuk73
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов , одному из которых 32 тысячи лет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных археологов и антропологов.
По данным агентства, окаменелости были найдены в одной из пещер центральной китайской провинции Хэнань. Отмечается, что обнаруженный череп возрастом 32 тысячи лет – самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции.
"Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно", - говорится в сообщении агентства.
Глава института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван заявил, что новые находки имеют большое значение в изучении происхождения и развития современного человека в Китае.
Помимо окаменелостей черепов, археологи обнаружили более 10 тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков возрастом примерно от 30 тысяч до 40 тысяч лет. В пещере ученые также нашли каменные орудия, среди которых были скребки.
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