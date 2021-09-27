https://ria.ru/20210927/kitay-1751953627.html

В КНР и РФ открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК

В КНР и РФ открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК - РИА Новости, 27.09.2021

В КНР и РФ открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК

На онлайн-платформах в Китае и России по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня создания Коммунистической партии Китая (КПК) открылась виртуальная... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:50

2021-09-27T10:50

2021-09-27T11:51

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". На онлайн-платформах в Китае и России по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня создания Коммунистической партии Китая (КПК) открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК.Жители двух стран, используя технологии 360-градусных панорам, смогут посетить единственную постоянную выставку, посвященную истории КПК, которая открылась за пределами Китая, со своих компьютеров или мобильных устройств.Виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК, была представлена совместно CGTNМедиакорпорации Китая, посольством КНР в России и Постоянно действующей выставкой, посвященной VIсъезду Коммунистической партии Китая. Для создания этой онлайн-выставки использована панорамная съёмка в формате виртуальной реальности (VR) для эффекта полного погружения, всесторонне восстановлен исторический облик здания, в котором проходил VI съезд КПК, а также окружающие здание объекты, представляя большое количество ценных исторических фотографий и архивных документов. Как уже упоминалось, Интернет-пользователи могут посетить виртуальную выставку с помощью компьютеров и мобильных устройств. В рамках виртуальной выставки также представлена специальная викторина для зрителей. Если посетитель правильно ответит на все семь вопросов, расположенных в разных местах онлайн-выставки, то получит именной диплом.В 1928 году, в самый трудный период китайской революции, более 140 делегатов КПК, преодолев трудности дальнего пути, приехали в Москву, чтобы созвать VI съезд КПК в интересах будущего страны и народа. Это единственный в истории съезд КПК, состоявшийся за пределами Китая, он сыграл важную роль в возрождении и развитии китайской революции.В 2016 году, благодаря личному участию руководителей Китая и России, совместным усилиям и тесному сотрудничеству правительств двух стран, находящееся в селе Первомайское в Подмосковье здание, где проходил VI съезд КПК, было отреставрировано, и в нем открылась постоянно действующая выставка, посвященная VI съезду Коммунистической партии Китая.

https://ria.ru/20210916/aziya-1750218177.html

https://ria.ru/20210629/audiokniga-1739028176.html

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