https://ria.ru/20210927/khristos-1751712120.html

Где на самом деле распяли Иисуса Христа

Где на самом деле распяли Иисуса Христа - РИА Новости, 27.09.2021

Где на самом деле распяли Иисуса Христа

Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня в честь обретения реликвии царицей Еленой в 326 году. Она нашла пещеру, где лежало тело Спасителя, и... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:08

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аналитика - религия и мировоззрение

гордон

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня в честь обретения реликвии царицей Еленой в 326 году. Она нашла пещеру, где лежало тело Спасителя, и Голгофу. Однако местоположение этой горы исследователи подвергают сомнению. О спорах вокруг священного для христиан места — в материале РИА Новости.Чудесное обретениеВеличайшую христианскую святыню — Крест Христов — обнаружили в результате масштабной по меркам IV века археологической экспедиции. Проблема была в том, что в 70-м году нашей эры римляне сровняли Иерусалим с землей. На его месте возвели новый город — Элиа Капитолина, попутно истребив все иудейские и христианские реликвии. Например, засыпали мусором пещеру, где, согласно Евангелию, произошло воскресение Христа. А на Голгофе, что рядом, построили храм языческой богини Венеры.Со временем про эти места забыли. Однако, по преданию, местный житель по имени Иуда указал матери императора Константина на небольшой холм, где некогда стоял языческий храм.Когда разобрали руины языческого капища, почти ни у кого не осталось сомнений, что это место крестных страданий Христа — под обломками нашли три креста, гвозди и дощечку с надписью на трех языках. Она, как повествует Евангелие, была прикреплена к кресту, на котором распяли Христа, и Пилат ее собственноручно надписал: "Иисус Назарей, Царь Иудейский".Если крест, значит — Голгофа. А в паре сотен метров — пещера воскресения. Царица Елена предложила построить там церковь. Сегодня это храм Гроба Господня — главный в христианском мире.Садовая гробницаДолгое время статус места никто не подвергал сомнению. Однако в XIX веке, с началом "археологического бума" и пересмотром общепринятых фактов истории, некоторые исследователи усомнились, что Елена нашла ту самую Голгофу. Во-первых, рассуждали они, к тому моменту в Иерусалиме вряд ли могли жить потомки христиан — те покинули город после Иудейского восстания в 70-м году.Во-вторых, саму гору в IV веке почему-то срыли. Поэтому, как отмечали скептики, сложно перепроверить результаты проведенных Еленой исследований.В 1882-м прославленный английский генерал, а по совместительству археолог-любитель Чарльз Гордон лишь усилил споры. К северу от городской стены Иерусалима он увидел гору в форме черепа. И решил, что это Голгофа. Ведь название горы — искаженное "гульголет" на иврите — "череп".Вместе с группой единомышленников Гордон начал раскопки. Археолог обнаружил многочисленные могилы I века нашей эры. И рядом — большой резервуар для воды, служивший для полива растений. Исследователь сразу вспомнил фразу из Евангелия от Иоанна: "На том месте, где Он (Христос) распят, был сад, и в саду гроб новый". Все сходилось.В череповидной скале нашли гробницу. Рядом со входом был желоб: по нему, оказывается, перемещали камень — наподобие двери у шкафа-купе. Англичанин заявил, что открыл "истинное место распятия Христа", чем наделал шума в научном сообществе."Долина мертвых"Но спустя сто лет "сенсацию" опровергли. Профессор кафедры библейской археологии Еврейского университета в Иерусалиме Габриэль Баркей пришел к выводу, что желоб высекли лишь в XI веке. Служил он не механизмом для двери из камня, а всего лишь поилкой для мулов. Но вот сама гробница и вправду древняя."Только построили ее к VIII-VII векам до нашей эры. Поскольку Евангелие говорит, что гробница новая, этим местом не может быть найденная Гордоном гора", — объясняет профессор Баркей.Несмотря на это, некоторые протестантские общины считают именно ее той самой Голгофой. Другие же единоверцы полагают, что Христа могли распять за южными воротами Иерусалима, в долине Гееном.В I веке нашей эры здесь была городская свалка. Туда свозили бытовые отходы, строительный мусор, трупы животных. Смрад стоял ужасный. Среди местных появилось выражение "Геенна огненная" — его использовал Иисус в притчах про загробный мир.Некоторые ученые полагают, что здесь же римляне казнили преступников. Их трупы, согласно законам, не хоронили — просто сбрасывали на свалку. "Заядлым правонарушителем" считался и Христос — его распяли, а это был самый позорный вид наказания.Однако критики версии указывают на простой факт: в Писании четко говорится, что Иисуса предали погребению. Понтий Пилат, приговоривший Спасителя к смерти, пошел навстречу влиятельному иудею по имени Иосиф Аримафейский. Тот, согласно Писанию, получив особое разрешение, положил тело Учителя в гробницу, приготовленную для себя."Все как в Евангелии"В последние годы ученые приводят все больше аргументов в пользу того, что Голгофа — там, где сейчас храм Гроба Господня. В ходе недавней реставрации исследователи обнаружили под ним большую систему тоннелей, которая существовала еще в I веке.А тоннели, оказывается, прорубили для добычи известняка. И там же, рядом с карьером, было "элитное кладбище" с новыми пещерами для знати."Это соотносится с описанием из Евангелия. А неподалеку, как известно, — Голгофа. Это сейчас и гроб Господа, и гора — под одной крышей. Первоначально на их месте Елена построила два разных храма", — отмечает британский библеист Том Мейер.Само кладбище и карьер располагались около главной городской дороги. Ее следы сохранились как раз в центре современного Иерусалима, рядом с главным христианским храмом. Это еще раз подтверждает, что Христа распяли именно там — подавляющее большинство ученых в этом не сомневается.

https://ria.ru/20210430/krest-1730572498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение, гордон