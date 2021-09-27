https://ria.ru/20210927/khlopok-1752022120.html

При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек

При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек - РИА Новости, 27.09.2021

При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек

Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, из здания эвакуировали 30 человек, рассказали РИА РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:34

2021-09-27T15:34

2021-09-27T19:04

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, из здания эвакуировали 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.22 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе", - сказал собеседник агентства, добавив, что предварительно пострадал один человек.В пресс-службе отметили, что после хлопка газа возгорания не последовало. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление дома. Эвакуировано 30 человек. К работам на месте ЧП привлечены 30 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)