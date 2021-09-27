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При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек
При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек - РИА Новости, 27.09.2021
При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек
Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, из здания эвакуировали 30 человек, рассказали РИА РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:34
2021-09-27T19:04
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, из здания эвакуировали 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 14.22 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе", - сказал собеседник агентства, добавив, что предварительно пострадал один человек.В пресс-службе отметили, что после хлопка газа возгорания не последовало. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление дома. Эвакуировано 30 человек. К работам на месте ЧП привлечены 30 человек и семь единиц техники.
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:34 27.09.2021 (обновлено: 19:04 27.09.2021)
 
При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек

При хлопке газа в пятиэтажке на Ставрополье пострадал один человек, 30 эвакуированы

© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы МЧС РФ возле жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ возле жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края, где произошел хлопок газовоздушной смеси - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, из здания эвакуировали 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14.22 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе", - сказал собеседник агентства, добавив, что предварительно пострадал один человек.
В пресс-службе отметили, что после хлопка газа возгорания не последовало. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление дома. Эвакуировано 30 человек. К работам на месте ЧП привлечены 30 человек и семь единиц техники.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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