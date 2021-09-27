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Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:19
2021-09-27T21:19
2021-09-27T21:19
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бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы."Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы. Глава республики остается на занимаемой им должности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Калмыкии с 39,5% голосов, информировала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.
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политика, республика хакасия, единая россия, госдума рф, бату хасиков, россия
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калмыкии Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы