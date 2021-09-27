https://ria.ru/20210927/khasikov-1752080238.html

Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T21:19

2021-09-27T21:19

2021-09-27T21:19

выборы в государственную думу

политика

республика хакасия

единая россия

госдума рф

бату хасиков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1920x0_80_0_0_7bc80ad6f7dbd95be7c6c446a5ca3425.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы."Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы. Глава республики остается на занимаемой им должности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Калмыкии с 39,5% голосов, информировала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

республика хакасия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика хакасия, единая россия, госдума рф, бату хасиков, россия