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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/khasikov-1752080238.html
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:19
2021-09-27T21:19
выборы в государственную думу
политика
республика хакасия
единая россия
госдума рф
бату хасиков
россия
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы."Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы. Глава республики остается на занимаемой им должности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Калмыкии с 39,5% голосов, информировала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.
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политика, республика хакасия, единая россия, госдума рф, бату хасиков, россия
21:19 27.09.2021
 
Глава Калмыкии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калмыкии Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы.
"Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы. Глава республики остается на занимаемой им должности", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Калмыкии с 39,5% голосов, информировала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ХакасияЕдиная РоссияГосдума РФБату ХасиковРоссия
 
 
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