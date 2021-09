https://ria.ru/20210927/kazuary-1752055930.html

Ученые выяснили, какую птицу человек одомашнил раньше других

2021-09-27T22:00

наука

папуа-новая гвинея

пенсильванский университет

биология

археология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752041900_0:108:2418:1469_1920x0_80_0_0_d12a28254327a493cad806f6f5c7c66e.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее, показали, что яйца были расколоты в процессе появления на свет птенцов. Самые старые яйца имеют возраст 18 тысяч лет. Отсюда ученые делают вывод о том, что еще в позднем плейстоцене, задолго до одомашнивания кур и гусей, древние люди уже выращивали казуаров. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Казуары — крупные нелетающие птицы, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Осколки яиц казуаров археологи находили и раньше на стоянках древних людей в этом регионе, но до сих пор было не понятно, как их использовали наши предки — употребляли яйца в пищу или ждали, когда из них вылупятся птенцы.Исследователи под руководством Кристины Дуглас (Kristina Douglass), доцента кафедры антропологии и африканистики Пенсильванского университета, на примере страусиных яиц разработали метод определения стадии развития яичной скорлупы и создали трехмерные изображения с высоким разрешением образцов скорлупы для каждой из стадий."Внутренняя часть яичной скорлупы изменяется в процессе развития, потому что развивающиеся цыплята получают кальций из яичной скорлупы, в которой со временем образуются выемки. Хотя, на самом деле, все немного сложнее", — объясняет Дуглас.Для анализа скорлупы с мест археологических раскопок авторы использовали комбинацию морфологических описаний, построения трехмерных изображений и сравнения их с компьютерными моделями. Всего ученые проанализировали более тысячи фрагментов яиц возрастом от шести до 18 тысяч лет с двух стоянок в Новой Гвинее — Юку и Кайова. Применение нового способа позволило определить возраст эмбриона на момент разрушения яйца."Мы обнаружили, что большая часть яиц была собрана на поздних стадиях, — отмечает ученый. — И эта закономерность не случайна. Они либо ели балют, либо выводили птенцов".Балют — это популярное блюдо восточной кухни, представляющее собой вареное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Но на большинстве осколков археологи не обнаружили следов термической обработки. Отсюда ученые делают вывод, что древние люди уже в позднем палеолите собирали яйца казуаров на поздней стадии эмбрионального развития для того, чтобы выращивать из них птенцов."И такое поведение мы наблюдаем за тысячи лет до приручения курицы, — говорит Дуглас. — И это не какая-то мелкая птица, это огромная, злобная, нелетающая птица, которая может вас выпотрошить. На самом деле они больше похожи на велоцирапторов, чем на большинство домашних птиц".Тем не менее, птенцы казуаров легко уживаются с людьми, даже привязываются к ним и могут вырастать до взрослых размеров, сообщают исследователи. И сегодня птенцов казуаров продают и используют в пищу на Новой Гвинее.Ранее, когда археологи находили на стоянках древних людей кости казуаров — в основном кости ног и бедра — они предполагали, что это пойманные на охоте птицы. Теперь ясно, что часть из них могла быть выращена человеком."Наши данные представляют самое раннее свидетельство того, что человек управлял размножением какого-либо птичьего таксона где-либо в мире, предшествующее раннему одомашниванию кур и гусей на несколько тысячелетий", — пишут авторы статьи.

