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Наука
https://ria.ru/20210927/kazuary-1752055930.html
Ученые выяснили, какую птицу человек одомашнил раньше других
Ученые выяснили, какую птицу человек одомашнил раньше других - РИА Новости, 27.09.2021
Ученые выяснили, какую птицу человек одомашнил раньше других
Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее, показали, что яйца были расколоты в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:00
2021-09-27T22:00
наука
папуа-новая гвинея
пенсильванский университет
биология
археология
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее, показали, что яйца были расколоты в процессе появления на свет птенцов. Самые старые яйца имеют возраст 18 тысяч лет. Отсюда ученые делают вывод о том, что еще в позднем плейстоцене, задолго до одомашнивания кур и гусей, древние люди уже выращивали казуаров. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Казуары — крупные нелетающие птицы, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Осколки яиц казуаров археологи находили и раньше на стоянках древних людей в этом регионе, но до сих пор было не понятно, как их использовали наши предки — употребляли яйца в пищу или ждали, когда из них вылупятся птенцы.Исследователи под руководством Кристины Дуглас (Kristina Douglass), доцента кафедры антропологии и африканистики Пенсильванского университета, на примере страусиных яиц разработали метод определения стадии развития яичной скорлупы и создали трехмерные изображения с высоким разрешением образцов скорлупы для каждой из стадий."Внутренняя часть яичной скорлупы изменяется в процессе развития, потому что развивающиеся цыплята получают кальций из яичной скорлупы, в которой со временем образуются выемки. Хотя, на самом деле, все немного сложнее", — объясняет Дуглас.Для анализа скорлупы с мест археологических раскопок авторы использовали комбинацию морфологических описаний, построения трехмерных изображений и сравнения их с компьютерными моделями. Всего ученые проанализировали более тысячи фрагментов яиц возрастом от шести до 18 тысяч лет с двух стоянок в Новой Гвинее — Юку и Кайова. Применение нового способа позволило определить возраст эмбриона на момент разрушения яйца."Мы обнаружили, что большая часть яиц была собрана на поздних стадиях, — отмечает ученый. — И эта закономерность не случайна. Они либо ели балют, либо выводили птенцов".Балют — это популярное блюдо восточной кухни, представляющее собой вареное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Но на большинстве осколков археологи не обнаружили следов термической обработки. Отсюда ученые делают вывод, что древние люди уже в позднем палеолите собирали яйца казуаров на поздней стадии эмбрионального развития для того, чтобы выращивать из них птенцов."И такое поведение мы наблюдаем за тысячи лет до приручения курицы, — говорит Дуглас. — И это не какая-то мелкая птица, это огромная, злобная, нелетающая птица, которая может вас выпотрошить. На самом деле они больше похожи на велоцирапторов, чем на большинство домашних птиц".Тем не менее, птенцы казуаров легко уживаются с людьми, даже привязываются к ним и могут вырастать до взрослых размеров, сообщают исследователи. И сегодня птенцов казуаров продают и используют в пищу на Новой Гвинее.Ранее, когда археологи находили на стоянках древних людей кости казуаров — в основном кости ног и бедра — они предполагали, что это пойманные на охоте птицы. Теперь ясно, что часть из них могла быть выращена человеком."Наши данные представляют самое раннее свидетельство того, что человек управлял размножением какого-либо птичьего таксона где-либо в мире, предшествующее раннему одомашниванию кур и гусей на несколько тысячелетий", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20210924/amerika-1751478150.html
https://ria.ru/20210921/asteroid-1751109417.html
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папуа-новая гвинея, пенсильванский университет, биология, археология
22:00 27.09.2021
 

Ученые выяснили, какую птицу человек одомашнил раньше других

CC BY-SA 3.0 / Goodvint / Шлемоносный казуар (Casuarius casuarius)
Шлемоносный казуар (Casuarius casuarius) - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Goodvint /
Шлемоносный казуар (Casuarius casuarius)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего человека на Новой Гвинее, показали, что яйца были расколоты в процессе появления на свет птенцов. Самые старые яйца имеют возраст 18 тысяч лет. Отсюда ученые делают вывод о том, что еще в позднем плейстоцене, задолго до одомашнивания кур и гусей, древние люди уже выращивали казуаров. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Казуары — крупные нелетающие птицы, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Осколки яиц казуаров археологи находили и раньше на стоянках древних людей в этом регионе, но до сих пор было не понятно, как их использовали наши предки — употребляли яйца в пищу или ждали, когда из них вылупятся птенцы.
Исследователи под руководством Кристины Дуглас (Kristina Douglass), доцента кафедры антропологии и африканистики Пенсильванского университета, на примере страусиных яиц разработали метод определения стадии развития яичной скорлупы и создали трехмерные изображения с высоким разрешением образцов скорлупы для каждой из стадий.
"Внутренняя часть яичной скорлупы изменяется в процессе развития, потому что развивающиеся цыплята получают кальций из яичной скорлупы, в которой со временем образуются выемки. Хотя, на самом деле, все немного сложнее", — объясняет Дуглас.
Для анализа скорлупы с мест археологических раскопок авторы использовали комбинацию морфологических описаний, построения трехмерных изображений и сравнения их с компьютерными моделями. Всего ученые проанализировали более тысячи фрагментов яиц возрастом от шести до 18 тысяч лет с двух стоянок в Новой Гвинее — Юку и Кайова. Применение нового способа позволило определить возраст эмбриона на момент разрушения яйца.
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"Мы обнаружили, что большая часть яиц была собрана на поздних стадиях, — отмечает ученый. — И эта закономерность не случайна. Они либо ели балют, либо выводили птенцов".
Балют — это популярное блюдо восточной кухни, представляющее собой вареное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Но на большинстве осколков археологи не обнаружили следов термической обработки. Отсюда ученые делают вывод, что древние люди уже в позднем палеолите собирали яйца казуаров на поздней стадии эмбрионального развития для того, чтобы выращивать из них птенцов.
"И такое поведение мы наблюдаем за тысячи лет до приручения курицы, — говорит Дуглас. — И это не какая-то мелкая птица, это огромная, злобная, нелетающая птица, которая может вас выпотрошить. На самом деле они больше похожи на велоцирапторов, чем на большинство домашних птиц".
Тем не менее, птенцы казуаров легко уживаются с людьми, даже привязываются к ним и могут вырастать до взрослых размеров, сообщают исследователи. И сегодня птенцов казуаров продают и используют в пищу на Новой Гвинее.
Ранее, когда археологи находили на стоянках древних людей кости казуаров — в основном кости ног и бедра — они предполагали, что это пойманные на охоте птицы. Теперь ясно, что часть из них могла быть выращена человеком.
"Наши данные представляют самое раннее свидетельство того, что человек управлял размножением какого-либо птичьего таксона где-либо в мире, предшествующее раннему одомашниванию кур и гусей на несколько тысячелетий", — пишут авторы статьи.
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