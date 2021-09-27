https://ria.ru/20210927/kantsler-1751919663.html

Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера

Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера - РИА Новости, 27.09.2021

Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера

Почти половина граждан ФРГ хотели бы видеть канцлером страны кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, свидетельствуют результаты РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:50

2021-09-27T00:50

2021-09-27T00:50

в мире

германия

ангела меркель

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

ard

хдс/хсс

армин лашет

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Почти половина граждан ФРГ хотели бы видеть канцлером страны кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой Wahlen.Согласно результатам, кандидата от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета хотели бы видеть на посту канцлера 24% немцев, кандидата от "Зеленых" Анналену Бербок - лишь 14%.Что касается качеств, позволяющих занимать пост канцлера, то Шольца считают подходящим для этой должности 67% немцев. Лашета подходящим для поста канцлера считают 29%, Бербок - 23%.Данные основаны на телефонном опросе, проведенном за неделю до выборов среди 1338 избирателей, а также на опросе, проведенном непосредственно в день выборов среди 41 373 избирателей.Согласно результатам exit poll, которые приводят местные телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг СДПГ, за ней расположились консерваторы ХДС/ХСС. На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

https://ria.ru/20210926/vybory-1751914966.html

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751917228.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок