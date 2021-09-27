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Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера
Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера
Почти половина граждан ФРГ хотели бы видеть канцлером страны кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, свидетельствуют результаты РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:50
2021-09-27T00:50
в мире
германия
ангела меркель
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
ard
хдс/хсс
армин лашет
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Почти половина граждан ФРГ хотели бы видеть канцлером страны кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой Wahlen.Согласно результатам, кандидата от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета хотели бы видеть на посту канцлера 24% немцев, кандидата от "Зеленых" Анналену Бербок - лишь 14%.Что касается качеств, позволяющих занимать пост канцлера, то Шольца считают подходящим для этой должности 67% немцев. Лашета подходящим для поста канцлера считают 29%, Бербок - 23%.Данные основаны на телефонном опросе, проведенном за неделю до выборов среди 1338 избирателей, а также на опросе, проведенном непосредственно в день выборов среди 41 373 избирателей.Согласно результатам exit poll, которые приводят местные телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг СДПГ, за ней расположились консерваторы ХДС/ХСС. На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
https://ria.ru/20210926/vybory-1751914966.html
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в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок
00:50 27.09.2021
 
Эксперты рассказали, кого немцы хотели бы видеть в роли канцлера

Эксперты Wahlen: почти половина немцев хотели бы видеть канцлером кандидата от СДПГ Шольца

© REUTERS / Wolfgang RattayЛидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия
Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Почти половина граждан ФРГ хотели бы видеть канцлером страны кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой Wahlen.
Согласно результатам, кандидата от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета хотели бы видеть на посту канцлера 24% немцев, кандидата от "Зеленых" Анналену Бербок - лишь 14%.
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Что касается качеств, позволяющих занимать пост канцлера, то Шольца считают подходящим для этой должности 67% немцев. Лашета подходящим для поста канцлера считают 29%, Бербок - 23%.
Данные основаны на телефонном опросе, проведенном за неделю до выборов среди 1338 избирателей, а также на опросе, проведенном непосредственно в день выборов среди 41 373 избирателей.
Согласно результатам exit poll, которые приводят местные телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг СДПГ, за ней расположились консерваторы ХДС/ХСС. На третьем месте "Зеленые".
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По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
 
В миреГерманияАнгела МеркельХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииARDХДС/ХССАрмин ЛашетАнналена Бербок
 
 
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