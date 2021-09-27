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На Урале арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки
На Урале арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 27.09.2021
На Урале арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки
Суд арестовал на два месяца сотрудника полиции, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:37
2021-09-27T20:22
происшествия
свердловская область
первоуральск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сотрудника полиции, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным следствия, вечером 25 сентября участковый полиции и неоднократно судимый, в том числе за убийство, помощник машиниста экскаватора в квартире в Первоуральске совершили преступления сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131 УК РФ и частью 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней)."Суд, рассмотрев представленные следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу на два месяца, до 25 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений - в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел. Следователи направили в полицию требование о проведении служебной проверки по указанному факту.Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в тот же день, когда участкового задержали, был подготовлен приказ об увольнении полицейского из системы МВД за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел."В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП", - добавил Горелых.
https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html
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происшествия, свердловская область, первоуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:37 27.09.2021 (обновлено: 20:22 27.09.2021)
 
На Урале арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании девочки

Суд арестовал полицейского, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сотрудника полиции, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, вечером 25 сентября участковый полиции и неоднократно судимый, в том числе за убийство, помощник машиниста экскаватора в квартире в Первоуральске совершили преступления сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131 УК РФ и частью 4 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней).
"Суд, рассмотрев представленные следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу на два месяца, до 25 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений - в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел. Следователи направили в полицию требование о проведении служебной проверки по указанному факту.
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Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в тот же день, когда участкового задержали, был подготовлен приказ об увольнении полицейского из системы МВД за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
"В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП", - добавил Горелых.
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